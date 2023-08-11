Посольство России на Кипре приступит к оказанию консульских услуг на севере острова

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российское посольство на Кипре начнёт оказывать консульские услуги гражданам РФ, проживающим на северной части острова. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на представителя ведомства.

Фото: pasporta.org

"Начнем оказывать консульские услуги в северной части города Никосия в самое ближайшее время. Работа будет вестись на регулярной основе".

Известно, что посольство будет всецело обеспечивать россиян необходимой поддержкой, а также защищать их права и свободу.

На данный момент, в северной части Республики Кипр проживают более 50 тыс. россиян.

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