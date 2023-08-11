Российское посольство на Кипре начнёт оказывать консульские услуги гражданам РФ, проживающим на северной части острова. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на представителя ведомства.
"Начнем оказывать консульские услуги в северной части города Никосия в самое ближайшее время. Работа будет вестись на регулярной основе".
Известно, что посольство будет всецело обеспечивать россиян необходимой поддержкой, а также защищать их права и свободу.
На данный момент, в северной части Республики Кипр проживают более 50 тыс. россиян.
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