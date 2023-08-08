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Туристам рассказали, почему при сне в самолёте не стоит прислонять голову к иллюминатору

2:15
Туризм

Многие путешественники выбирают в самолетах место у окна, надеясь прислониться к нему головой и поспать. Однако последние исследования показывают, что такой выбор не является идеальным, поскольку связан с рядом неудобств и потенциальных опасностей, сообщает The Sun.

Туристам рассказали, почему при сне в самолёте не стоит прислонять голову к иллюминатору
Фото: pixabay.com

Эксперты в области сна опросили около 1000 пассажиров, чтобы выяснить их привычки спать во время путешествий. Вопреки распространённому мнению, наилучшее положение для сна — это не то, о котором думает большинство туристов.

В исследовании говорится: "Хотя места у окна предпочтительны по разным причинам, в первую очередь из-за вида, они не способствуют сну. Большинство людей полагают, что откидывание на бок поможет им заснуть, однако, согласно нашим исследованиям, откидывание на бок приводит к ухудшению качества сна. Оптимальный вариант — наклониться вперёд, сидя прямо".

Удивительно, но откидывание сиденья назад также не способствует улучшению сна.

"Откидывание сиденья назад не оказывает особой помощи, и авиакомпании могли бы отказаться от этой функции. Хотя путешественники могут считать среднее кресло худшим местом в самолете, среднее кресло, расположенное в центре самолета, занимает второе место по качеству сна. За ним следует среднее кресло в передней части самолета", — отмечают эксперты.

Качество сна — не единственная причина, по которой стоит избегать места у окна. Стюардесса Линда Фергюсон, проработавшая в авиакомпании 24 года, утверждает, что это самая грязная часть самолета, поскольку пассажиры часто кашляют и чихают прямо на поверхность окна.

Кроме того, к нему часто прикасаются грязные руки или волосы. Поэтому следует избегать прислоняться к окну, предварительно тщательно не очистив его.

Бортпроводник Томми Симато в своем видеоролике на канале TikTok выразил аналогичное мнение, указав на окно и сказав:

"Вы не единственный, кто так делает. И вы не знаете, сколько людей или детей положили свои руки или другие предметы на это окно".

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К чему снится самолет во сне
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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