Роятся как муравьи: туристов из европейской страны назвали насекомыми за их поведение захватчиков

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Они кишат, как муравьи!" — воскликнула британская туристка, разочарованная тем, что её соотечественники начали очередную "завоевательную войну" за шезлонги на курорте Бенидорм. Высказав свое недовольство в газете Daily Mail, туристка посетовала на "ужасную" борьбу за шезлонги на курорте и пообещала никогда не возвращаться в Испанию на отдых.

Фото: politobzor.net

По ее словам, она заплатила 2000 фунтов стерлингов за турпакет Jet2 в Magic Aqua Rock Gardens в Бенидорме, но её отдых был сорван из-за выходок буйных туристов.

"Они напоминали муравейник в погоне за пищей. Эти сумасшедшие туристы бросаются прямо к лежакам, чтобы занять лучшие места. Мы были свидетелями того, как одни бегали по скользкому полу, а другие бросали полотенца в бассейн, чтобы занять свою территорию", — пожаловалась она. Туристка рассказала, что в этом году безумие усилилось. В первый день приезда они не смогли найти свободный лежак, и ей, её мужу и дочери пришлось устроиться в тени горки в аквапарке, чтобы немного передохнуть. "Я чуть не прослезилась, это было ужасно", — заметила она.

Это испытание продолжалось, туристы толпами собирались у бассейна задолго до его открытия в 10 часов утра, а как только ворота распахивались, начинался хаос. Некоторые даже пытались пробраться в зону бассейна через другие входы. Но самое главное, по словам туриста, в отеле уже началась битва умов с теми, кто боролся за вожделенное место под солнцем. Согласно правилам, персонал имел право освобождать шезлонги, которые оставались незанятыми более получаса.

"Однако мы наблюдали, как шезлонги занимали по несколько часов подряд, и, казалось, это никого не волновало", — добавила она.

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