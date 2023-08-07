Анталья превратилась в русскую баню

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Природные условия сезона в Анталии неуклонно меняются, и летом 2023 года природа Турции дарит туристам необычайные впечатления. Экстремальная температура и аномально высокая влажность превратили главную курортную провинцию Турции в настоящую русскую баню в первую неделю августа.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Согласно информации турецкого издания Milliyet, экстремально высокая температура воздуха и уровень влажности, достигающий 76%, создают впечатление, сравнимое с настоящей русской баней. Влажные облака, скрывшие прибрежный национальный парк Бейдаглары, добавляют в атмосферу загадочности и таинственности, усиливая ощущение отдыха в экзотическом месте.

Однако и море, обычно являющееся спасением от жары, стало неприемлемым местом для охлаждения. Теперь даже Средиземное море не может предоставить российским туристам необходимое облегчение. Исторический рекорд температуры морской воды обнаружился как вызов: туристы и местные жители пытаются найти другие способы справиться с жарой.

Не только люди сталкиваются с трудностями в условиях жары и высокой влажности. Животные также испытывают неудобства из-за климатических изменений. Для охлаждения животных используются инновационные методы, такие как замороженные фрукты и опрыскиватели. Такие способы помогают сохранять комфортную температуру и обеспечивать животным благополучие в неблагоприятных условиях.

Не только Анталия столкнулась с аномальной погодой. В ряде других регионов Турции также отмечаются экстремальные температуры. Например, в Денизли, прибрежной провинции на юго-западе страны, асфальт начал "таять" от жары, создавая сложности для водителей и транспорта. Прогнозы метеорологов предсказывают, что подобные условия будут сохраняться в ближайшие дни и будут влиять на различные регионы страны.

Путешественники, выбравшие Турцию как место отдыха, могут принять во внимание некоторые советы для комфортного отдыха. Следует выбирать легкую одежду, носить головные уборы и использовать солнцезащитные средства. Также рекомендуется пить достаточное количество воды и искать укрытие в тени в самые жаркие часы дня.

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