Глава Союза турагентств призвал дать срок за неудачную поездку детей в Турцию

2:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Организаторов неудачной поездки российских детей в Турцию следует наказать тюремным сроком. Таково мнение главы Союза туристических агентств Сергея Голова.

Фото: pixabay.com

Родители, отправившие своих детей в это путешествие, пожаловались на то, что группу выселили из отеля в Турции. Компания "Колибри", которая организовала поездку, объяснила это дымом от пожаров. Дети провели около суток в автобусе, и их досрочно отправили домой. Голов отметил, что организатор тура зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но компания не внесена в соответствующий реестр и не имела права заниматься такой деятельностью, поделился глава Союза турагентств. Согласно закону, штрафы за такие нарушения начинаются от пяти миллионов рублей.

"Но это лишь первичные штрафы. Учитывая тяжесть последствий и страдания детей, а также время, которое они провели на улице, у меня возникает множество вопросов", — подчеркнул Голов в интервью Телеканалу "360".

Пока руководитель компании не будет наказан и пока к делу не примкнет Следственный комитет, подобных компаний в России будет много, предупредил представитель индустрии. Голов выразил радость, что дети благополучно вернулись домой, потому что последствия могли быть намного хуже.

"Моё личное мнение состоит в том, что за такие вещи следует назначать срок, ведь речь идёт о жизни детей", — заявил Сергей Голов, глава союза туристических агентств.

Он также добавил, что родители также должны нести свою ответственность. Понятно, что из-за высоких цен многие стремятся отправить детей на отдых подешевле, но отцы и матери должны были знать о необходимости проверить деятельность компании и убедиться в её регистрации в реестре, подчеркнул представитель индустрии путешествий.

"К тому же, не все туры покупали у этой компании, многие обращались в другие турагентства. И в этом также есть определённая степень ответственности", — добавил Сергей Голов.

Он предположил, что на ситуацию также повлияло отсутствие должного контроля со стороны регуляторов, что может привести к подобным случаям с детьми. В прошлом отдел реестра в Ростуризме жестко контролировал эту сферу, сообщил глава Союза туристических агентств.

"На данный момент, по моим мыслям, такой жесткий контроль над деятельностью определённых компаний отсутствует, и именно это и используется. Я не хочу называть эту компанию мошенниками, но на их примере, возможно, могут возникать подобные ситуации", — заключил Голов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.