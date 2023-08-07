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За минувшие полгода с Бали депортировано иностранцев больше, чем за весь 2022 год

1:59
Туризм

По данным "Москва 24", в период с января по июль 2023 года депортации с Бали подверглись в общей сложности 198 иностранных граждан, что превышает общее число иностранных граждан, отправленных обратно в свои соответствующие страны за весь 2022 год. Об этом сообщило индонезийское агентство ANTARA со ссылкой на местные власти в качестве своего источника.

За минувшие полгода с Бали депортировано иностранцев больше, чем за весь 2022 год
Фото: vk.com

Согласно записям, которые ведет Балийское отделение Министерства юстиции и прав человека, число 198 иностранных граждан, депортированных за первые семь месяцев 2023 года, превышает общее число 188 человек, депортированных с Бали в течение 2022 года.

В отчете Балийского отделения Министерства юстиции и прав человека подчеркивается, что Ангиат Напитупулу, глава отделения, ожидает дальнейшего увеличения числа депортаций в 2023 году.

Это прогнозируемое увеличение объясняется ростом числа нарушений, а также резким увеличением числа иностранных туристов, посещающих остров в этом году. Лупулу отмечает, что общее число иностранных туристов, посетивших Бали за весь 2022 год, превысило два миллиона, в то время как только в первой половине 2023 года приток составил 2,6 миллиона человек.

Напитупулу далее сообщил, что к национальностям, наиболее часто подвергающимся депортации с Бали, относятся россияне, американцы и граждане Великобритании. Среди основных причин высылки он привел случаи просрочки действия просроченной визы и использования визы в непреднамеренных целях, часто связанных с незаконным трудоустройством под видом туристической визы.

 

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Депортация с Бали / аресты на Бали / беспредел на Бали
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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