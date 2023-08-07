Российские дети, выселенные из турецкого отеля, возвращаются на родину: ночевали на улице

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Более 70 российских детей, которые отдыхали в Турции, вернуться на родину. В лагере "Колибри" произошёл инцидент — ребят выселили из отеля до окончания действия путёвок. Ночь они провели на улице.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл 2 августа.

"Дети заехали в отель 19 июля и должны были выехать 9 августа, но их перевели в другой отель из-за овербукинга. Он пообещал, что 5 августа для них будет организован вылет в Россию", — передаёт "Интерфакс".

Детей выселили из-за того, что организатор детского лагеря "Колибри" в Турции не оплатил услуги по их размещению в отеле Omorfi Garden Resort. Долг составил около $75 тысяч.

"Мы считаем себя и родителей пострадавшими сторонами и намерены обращаться в правоохранительные органы Турции", — сообщили в отеле.

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