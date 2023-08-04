В Турции с фейерверками встретили российских туристов, которых в Батуми закидали яйцами

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Порт Амасра, первая турецкая остановка для российского лайнера Astoria Grande, стал местом радостного праздника после предыдущих событий в Грузии.

Фото: cruiseradar.ru

Турецкие СМИ с энтузиазмом доложили, что лайнер встречен в порту Амасра с торжественной музыкальной программой, фейерверком и экскурсиями по этому живописному курортному месту.

Astoria Grande начал свой первый рейс в августе, впечатлив огромным количеством пассажиров — на борту находилось 922 туриста. Общее количество гостей, включая персонал судна, превышало 1500 человек. Мэр города Рекай Чакир выразил свою гордость по поводу прибытия судна в Амасру и подчеркнул, что это событие становится символом начала новой эры для курорта.

Туристы были приятно удивлены разнообразием экскурсионных мероприятий, которые организовали для них в Амасре. Основные достопримечательности города были показаны каждому гостю. Среди них

крепость Амасра,

восхитительный Генуэзский замок,

а также старинная часовня

и известный мост Кемере.

Прибытие Astoria Grande оказало неоценимый вклад в экономику и социальную сферу региона. Мэр Чакир подчеркнул, что не только Амасра, но и весь окружающий регион получат значительную пользу от этого путешествия. Такие события способствуют развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и поддержанию уровня туристической активности.

Стоит отметить, что российские туристы испытали положительное и радушное прием в Амасре в контрасте с происшедшим в Грузии. В предыдущей остановке — Батуми — местные протестующие выразили свою недовольство и ярость, забрасывая экскурсионные автобусы яйцами. В Грузии произошли инциденты, однако в Амасре туристы испытали теплый прием и гостеприимство.

Справка

Амасра, расположенная в турецкой провинции Бартын на берегу Черного моря, является небольшим, но богатым историей городом и портом. Исследования свидетельствуют, что этот район населен уже в древние времена, уходя в глубину истории к временам Гомера. Город славится своими историческими архитектурными памятниками, восходящими к эпохам Древнего Рима и Византии, среди которых выделяется крепость, носящая то же имя.

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