Статистика по поисковым запросам и продажам показала, что туристы стали экономнее

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Современные туристы все более осознанно подходят к выбору своего отдыха. Статистика по поисковым запросам и реальным продажам показывает, что российские туристы стали активнее экономить, прибегая к нескольким стратегиям.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Один из основных способов экономии — выбор более доступных курортов и отелей. Туристы предпочитают места с меньшей "звездностью", что позволяет снизить стоимость проживания. Более экономичный вариант позволяет сохранить качество отдыха при более низких затратах.

Еще одним путем сокращения расходов становится выбор более простого типа питания. Туристы все чаще предпочитают завтраки или даже варианты без питания. Такой шаг позволяет сэкономить и при этом наслаждаться путешествием.

Уменьшение длительности тура становится еще одной популярной стратегией экономии. Анализ показывает, что туристы предпочитают провести меньше времени на отдыхе, но сделать его более насыщенным. Это позволяет сократить расходы на проживание и другие услуги.

Анализ данных о реальных продажах выявляет интересные тенденции в выборе направлений. Так, туристы все чаще отдают предпочтение России, Абхазии и Египту. В то время как популярные направления, такие как Турция, все еще остаются востребованными, их доля снижается по сравнению с реальными покупками.

Интересно, что даже в случае с Турцией, где популярными остаются отели 5* в Кемере, реальные продажи показывают предпочтение более экономичным вариантам, таким как Аланья, Кемер, Сиде и Мармарис. Экономия на проживании позволяет туристам сэкономить значительную сумму денег.

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