Этим летом эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) представили список самых дорогих и самых дешёвых направлений для отдыха россиян. Главным событием, по мнению гендиректора АТОР Майи Ломидзе, является включение Турции в список самых дорогих направлений, где она занимает четвёртое место. Однако Египет и ОАЭ вошли в список более доступных направлений.
Турция впервые этим летом попала в пятёрку самых дорогих массовых направлений по размеру среднего чека за тур. Высокая стоимость привела к снижению динамики летнего туристического потока на курорты этой страны.
Тем не менее Турция по-прежнему остаётся неоспоримым лидером среди выездных туристических направлений для россиян, подчеркнула Майя Ломидзе.
Среди самых доступных направлений для выезда оказались ОАЭ и Египет, где средний чек за реально проданные туры составляет чуть больше 150 тыс. рублей.
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