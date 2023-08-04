АТОР назвала самые дорогие и самые дешёвые туристические направления этого лета для россиян

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этим летом эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) представили список самых дорогих и самых дешёвых направлений для отдыха россиян. Главным событием, по мнению гендиректора АТОР Майи Ломидзе, является включение Турции в список самых дорогих направлений, где она занимает четвёртое место. Однако Египет и ОАЭ вошли в список более доступных направлений.

Фото: pixabay.com

Турция впервые этим летом попала в пятёрку самых дорогих массовых направлений по размеру среднего чека за тур. Высокая стоимость привела к снижению динамики летнего туристического потока на курорты этой страны.

Тем не менее Турция по-прежнему остаётся неоспоримым лидером среди выездных туристических направлений для россиян, подчеркнула Майя Ломидзе.

Самые дешёвые направления: ОАЭ и Египет

Среди самых доступных направлений для выезда оказались ОАЭ и Египет, где средний чек за реально проданные туры составляет чуть больше 150 тыс. рублей.

Пятёрка самых дорогих направлений

Мальдивы : 392 тыс. руб.

: 392 тыс. руб. Куба : 239 тыс. руб.

: 239 тыс. руб. Шри-Ланка : 213 тыс. руб.

: 213 тыс. руб. Турция : 183 тыс. руб.

: 183 тыс. руб. Таиланд: 176 тыс. руб.

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