Полный турист застрял в кресле самолета на три часа и был вытащен подъемником

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажир, отправлявшийся из Нигерии в Хитроу, столкнулся с неприятной ситуацией: он застрял в своем широком кресле первого класса на протяжении трех часов после приземления. Этот случай вызвал бурю эмоций и требовал экстренных мер для его разрешения.

Фото: ОАК

После более чем 6-часового перелета мужчина осознал, что не может свободно встать с места. Даже члены экипажа не смогли оказать ему помощь. Ситуация стала критической, и необходимость вызова экстренных служб стала неизбежной. Открытие двери самолета стало решающим моментом, позволившим внести подъемник и спасти пассажира из его положения.

Представитель из авиакомпании British Airways, поделившись подробностями с изданием The Sun, отметил:

"Этот пассажир очень огорчился произошедшему. Ведь его кресло было наиболее комфортным среди всех. Было действительно неловко, когда пришлось демонтировать дверь. Несмотря на юмористический оттенок, это вызвало сочувствие у всех. Это было неприятное зрелище для сотен удивленных свидетелей. Экипаж сделал все возможное, чтобы успокоить пассажира и решить эту ситуацию".

Пассажир выбрал место 1А для своего полета из Нигерии в Хитроу. Это место считается наиболее привлекательным в самолете, и он наслаждался роскошью на всем протяжении перелета. Стоимость кресла превышала 7 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно более чем 800 тысячам рублей.

Запись в инженерном журнале ясно описывала план действий:

"Полный пассажир застрял в кресле 1А. Планируется удалить дверь личного отсека и использовать подъемник для освобождения пассажира".

Это решение позволило быстро и безопасно извлечь мужчину.

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