Специалисты Yota выяснили, что студенты стали чаще отдыхать за границей

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным федерального мобильного оператора Yota, в этом году студенты активно отправляются в другие страны, превышая число поездок прошлого лета в три раза.

Фото: pixels

Общее количество выездов россиян за границу увеличилось на 2,2 раза. Однако самый значительный рост наблюдается именно среди студентов и молодежи. Этим летом самым популярным направлением для молодых людей стал Узбекистан. В топ-5 самых часто посещаемых стран также входят Индия, Турция, Китай и Абхазия.

Объединенные Арабские Эмираты занимают четвертое место в списке предпочтений среди девушек, но при этом у парней Эмираты находятся лишь на восьмой строчке рейтинга. Это интересное явление, которое говорит о том, что ОАЭ привлекают молодежь по разным причинам.

Анализ данных роуминга абонентов в возрасте от 17 до 24 лет, проведенный специалистами Yota, выявил интересные тенденции среди молодежи. Молодые люди не ограничиваются только традиционными туристическими местами. В этом году значительно выросло количество поездок в Оман (почти в 15 раз), в Бахрейн (в 13 раз) и в Иран (в 4 раза). Такие страны становятся все более привлекательными для студентов, которые стремятся открыть для себя новые и уникальные места.

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