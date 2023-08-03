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Российская ассоциация туроператоров назвала самые дешёвые пляжные страны на предстоящую зиму

2:48
Туризм

Вы — российский турист, планирующий пляжный отдых предстоящей зимой? Не сомневайтесь! В осенне-зимний сезон у Вас будет возможность посетить более 10 самых популярных пляжных направлений, включая Бали, Гоа, Шри-Ланку, Кубу, Мальдивы, Сейшелы и др.

Российская ассоциация туроператоров назвала самые дешёвые пляжные страны на предстоящую зиму
Фото: pixabay.com

Однако, как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), основная конкуренция, скорее всего, развернётся вокруг трех направлений: Таиланд, Египет и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), которые станут самыми бюджетными пляжными странами предстоящей зимы. Давайте разберемся в деталях и выясним, чем выделяются эти направления.

Таиланд: экзотическая красота без лишних затрат

Таиланд уже давно стал фаворитом среди путешественников, ищущих идеальное сочетание экзотической красоты и доступности. Несмотря на то, что Таиланд несколько дороже некоторых других направлений, он все же предлагает отличное соотношение цены и качества.

Начальные цены на путевки с завтраком не превышают 175 000 рублей, поэтому Таиланд является одним из лучших вариантов для экономных туристов. В Таиланде есть все: от чистейших пляжей до шумных рынков, от древних храмов до яркой ночной жизни.

Египет: нестареющая классика в рамках ограниченного бюджета

Египет уже много лет является вечной классикой и одним из основных направлений отдыха российских туристов. Благодаря своим историческим чудесам, таким как Пирамиды Гизы и Сфинкс, Египет предлагает невероятное путешествие в прошлое. Кроме того, при цене от 130 000 до 155 000 рублей он остается весьма привлекательным вариантом для путешественников, ищущих доступный пляжный отдых.

Курорты, расположенные на побережье Красного моря, предлагают потрясающий пляжный отдых, что делает Египет отличным выбором для незабываемого зимнего путешествия.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ): гламур и роскошь по выгодной цене

ОАЭ с их такими знаковыми городами, как Дубай и Абу-Даби, завоевали огромную популярность как роскошное направление. Удивительно, но это направление стало еще и весьма бюджетным, особенно при раннем бронировании. Цены от 130 000 до 155 000 рублей позволяют насладиться роскошью и величием ОАЭ без лишних затрат.

Исследуйте футуристическую архитектуру, наслаждайтесь шопингом мирового класса и захватывающим сафари по пустыне — и все это с удовольствием для вашего кошелька.

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Топ 10 стран для пляжного отдыха зимой 2021-2022 года
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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