Погранслужба ФСБ РФ: иностранный турпоток вырос на 130%

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Интерес к России как туристическому направлению продолжает стремительно расти. По последним данным погранслужбы ФСБ РФ, в первом полугодии 2023 года наблюдается впечатляющий прирост иностранного турпотока, который вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: yandex. com

Это говорит о том, что Россия становится все более привлекательной страной для мировых путешественников.

За шесть месяцев 2023 года Россию посетили 187,8 тысячи иностранных гостей, что на более чем 100 тысяч больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда число прибывших составило 81,5 тысячи. Это значительное увеличение свидетельствует о том, что Россия успешно расширяет свои горизонты как туристическая дестинация.

Самыми активными странами-источниками иностранного туризма в Россию в первом полугодии стали Китай и Турция. Эти две страны продолжают оставаться ключевыми игроками в сфере иностранного туризма для России.

Особенно активный рост туристического потока был зафиксирован во втором квартале 2023 года. В период с апреля по июнь Россию посетили 120,1 тысячи иностранных туристов, что составляет две трети от общего числа прибывших за весь первый полугодие.

Согласно отчетам туроператоров, значительная часть иностранных туристов в настоящее время приезжает в Россию с бизнес-целями. Это отражается и в статистике Погранслужбы ФСБ РФ. Такие поездки часто попадают в категорию туризма согласно типу полученной визы.

Сравнивая данные с периодом до пандемии, видно, что рост иностранного турпотока в настоящее время все еще остается меньше. Например, с января по июнь 2019 года Россия приняла почти два миллиона путешественников из-за границы, что в 16,5 раза больше, чем в текущем периоде.

По количеству туристических посещений в Россию в первом полугодии лидирует Китай, на втором месте — Турция, на третьем — Германия, на четвертом и пятом — Туркмения и Иран. Однако стоит отметить, что динамика роста и привлекательность России для иностранных туристов продолжают стремительно расти, и это может создать новые возможности для развития туристической отрасли в стране.

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