Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Туристы в Абхазии отреагировали на штрафы за хождение в купальниках
Губернатор Приморского края рассказал, как изменятся выборы в условиях СВО
Крокодил съел 29-летнего футболиста
Трамп заявил, что из-за преследований ему может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы
Врач Варфоломеев назвал ранние признаки инфаркта
Отели в Турции пустеют, неминуемо снижение цен
Мужчины, находящиеся в несчастливых браках, имеют на 94% больше шансов получить инсульт
Вода из кулера может быть опасна
Зачем армия Украины перебрасывает под Купянск сапёров из Польши и США

В Испании замечен огромный поток российских туристов

Туризм

В последние месяцы эксперты отмечают значительный рост числа поездок российских туристов в Испанию, что стало известно из данных, предоставленных Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

В Испании замечен огромный поток российских туристов
Фото: YouTube.com

Несмотря на санкции Европейского союза, девальвацию рубля и сложности с визовыми процедурами, интерес к Пиренейскому полуострову стремительно возрос, увеличившись за первые месяцы 2023 года на 88 процентов, достигнув отметки в 78 тысяч. 

Туроператоры также подтверждают рост интереса со стороны российских туристов к посещению Испании, который увеличился в несколько раз. Наибольшую популярность получили пляжные туры на Коста-Браве, Марбелье и Майорке. В то время как экскурсионные программы тоже пользуются спросом, особенно в таких городах, как Барселона, Валенсия и Мадрид.

Большинство российских туристов выбирают вариант перелета через Стамбул, где они делают продолжительную остановку, чтобы познакомиться с городом и сделать покупки. В среднем на Пиренейском полуострове они пребывают от 9 до 12 дней.

На конец августа предлагается недельный пляжный тур в Испанию с перелетом и проживанием в двух или трехзвездочных отелях, стоимость которого составляет около 290 тысяч рублей на двоих. В конце сентября возможно значительное снижение затрат на такое путешествие.

Согласно данным Turespaña, турпоток российских гостей в Испанию начал активно расти с 2016 года. В среднем более миллиона российских туристов посещают страну ежегодно. Особенно рекордным был 2019 год, когда число прибывших достигло 1,3 миллиона человек. Несмотря на то, что доля российских туристов составляет всего 1,5 процента от общего числа, их вклад в экономику страны значителен. В среднем они тратят на отдых около 1536 евро и входят в список десяти самых щедрых посетителей. В 2019 году российские туристы оставили в Испании примерно два миллиарда евро.

Согласно данным Frontur, в 2022 году Испанию посетили всего 268 тысяч граждан РФ. Тем не менее, страна не собирается отказываться от российского рынка и рассчитывает на восстановление турпотока. Важно отметить, что именно Испания выдает больше всего шенгенских виз российским туристам. В прошлом году 155 тысяч россиян получили испанскую визу, что составило почти четверть от общего числа разрешений на въезд. Эти цифры свидетельствуют о том, что Испания остается одним из самых желанных направлений для российских туристов.

Рост поездок российских туристов в Испанию продолжает увеличиваться несмотря на экономические и политические трудности. Пляжные курорты, исторические города и уникальная атмосфера делают Испанию магнитом для путешественников из России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ИСПАНИЯ - ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания пленницы: "Жила как королева"
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
"Мы их вычёркиваем": Елена Драпеко высказалась об артистах на фестивале Лаймы Вайкуле
Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова
Как выглядит 16-летняя дочь Александра Абдулова
Скончался избитый таджикским мигрантом боец СВО
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Последние материалы
YouTube тестирует нейросетевые описания видео
Монголия становится популярной у российских туристов
Кардиолог Османов: из-за чего могут возникать боли в области сердца
Тегеран и Москва вводят взаимный безвизовый режим для туристов
Роскомнадзор опроверг слухи о запрете продаж техники Apple в РФ
На Бали турист выпил контрафактного алкоголя и едва не умер
Нутрициолог напомнила правила употребления воды
Пушилин: семь человек ранены за день при обстрелах ВСУ
Литовкин: Запад пытается обмануть Россию относительно зерновой сделки
КНДР направит представителя на консультации по Украине в Джидде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников