В Испании замечен огромный поток российских туристов

В последние месяцы эксперты отмечают значительный рост числа поездок российских туристов в Испанию, что стало известно из данных, предоставленных Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Фото: YouTube.com

Несмотря на санкции Европейского союза, девальвацию рубля и сложности с визовыми процедурами, интерес к Пиренейскому полуострову стремительно возрос, увеличившись за первые месяцы 2023 года на 88 процентов, достигнув отметки в 78 тысяч.

Туроператоры также подтверждают рост интереса со стороны российских туристов к посещению Испании, который увеличился в несколько раз. Наибольшую популярность получили пляжные туры на Коста-Браве, Марбелье и Майорке. В то время как экскурсионные программы тоже пользуются спросом, особенно в таких городах, как Барселона, Валенсия и Мадрид.

Большинство российских туристов выбирают вариант перелета через Стамбул, где они делают продолжительную остановку, чтобы познакомиться с городом и сделать покупки. В среднем на Пиренейском полуострове они пребывают от 9 до 12 дней.

На конец августа предлагается недельный пляжный тур в Испанию с перелетом и проживанием в двух или трехзвездочных отелях, стоимость которого составляет около 290 тысяч рублей на двоих. В конце сентября возможно значительное снижение затрат на такое путешествие.

Согласно данным Turespaña, турпоток российских гостей в Испанию начал активно расти с 2016 года. В среднем более миллиона российских туристов посещают страну ежегодно. Особенно рекордным был 2019 год, когда число прибывших достигло 1,3 миллиона человек. Несмотря на то, что доля российских туристов составляет всего 1,5 процента от общего числа, их вклад в экономику страны значителен. В среднем они тратят на отдых около 1536 евро и входят в список десяти самых щедрых посетителей. В 2019 году российские туристы оставили в Испании примерно два миллиарда евро.

Согласно данным Frontur, в 2022 году Испанию посетили всего 268 тысяч граждан РФ. Тем не менее, страна не собирается отказываться от российского рынка и рассчитывает на восстановление турпотока. Важно отметить, что именно Испания выдает больше всего шенгенских виз российским туристам. В прошлом году 155 тысяч россиян получили испанскую визу, что составило почти четверть от общего числа разрешений на въезд. Эти цифры свидетельствуют о том, что Испания остается одним из самых желанных направлений для российских туристов.

Рост поездок российских туристов в Испанию продолжает увеличиваться несмотря на экономические и политические трудности. Пляжные курорты, исторические города и уникальная атмосфера делают Испанию магнитом для путешественников из России.

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