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Тегеран и Москва вводят взаимный безвизовый режим для туристов

2:49
Туризм

С начала августа, точнее, с 1-го числа, между Россией и Ираном заработал новый механизм для путешественников: безвизовый туристический обмен.

Тегеран и Москва вводят взаимный безвизовый режим для туристов
Фото: pixabay. com

Это замечательная новость для всех, кто мечтал о путешествиях в эти великолепные страны. Теперь благодаря этому соглашению группы путешественников в составе от 5 до 50 человек могут свободно путешествовать между Ираном и Россией. Таким образом, столицы Тегеран и Москва открывают свои двери для безвизового туризма.

Стоит также отметить, что на фоне этих радостных новостей вернулась и безвизовая программа между Россией и Китаем. Теперь путешественники могут наслаждаться свободой передвижения и между этими двумя потрясающими странами.

Согласно информации, представленной в иранских СМИ, условия нового соглашения остались без изменений: российские туристы могут провести до 15 дней в обеих странах в составе организованных групп. То же самое касается иранских и китайских туристов. Это прекрасная возможность для всех, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей этих удивительных стран.

Следует отметить, что процесс достижения этого соглашения был долгим и тщательно проработанным. В июле Россия официально завершила безвизовую программу с Ираном. Обмен списками аккредитованных туристических агентств стал ключевым моментом в этом процессе. После этого, в конце июня, посол Тегерана в Москве Казем Джалали объявил о готовности Ирана отказаться от визового режима на взаимной основе с Россией. Это решение было основано на соглашении, заключенном между двумя странами еще в 2017 году, когда президенты Хасан Роухани и Владимир Путин подписали документ.

Это соглашение открывает новые горизонты для туризма между Ираном и Россией. Сообщения из Ирана свидетельствуют о том, что с увеличением приближения высокого осеннего сезона ожидается рост спроса на туры в эту удивительную страну. Партнерство между странами подтверждается и данными Российского союза туриндустрии, который отмечает готовность более 260 туроператоров организовывать групповые поездки в Иран.

Это соглашение о безвизовом обмене между Россией и Ираном открывает двери в мир удивительных путешествий. Теперь путешественники могут свободно и беззаботно исследовать красоты и богатства обеих стран. Исторические связи между Ираном и Россией обретают новое продолжение через туризм, способствуя культурному обмену и пониманию.

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Зачем ехать в Иран? Тегеран и его достопримечательности
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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