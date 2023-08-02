На Бали турист выпил контрафактного алкоголя и едва не умер

2:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, посещающие Бали, в очередной раз получили серьезное предупреждение о рисках, связанных с употреблением контрафактных алкогольных напитков. Это стало актуальным после случая отравления метанолом мужчины из Новой Зеландии в одном из популярных заведений на острове.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Инцидент, когда мужчина выпил контрафактного алкоголя и столкнулся с опасными последствиями, поднимает вопросы о безопасности алкогольных напитков, которые предоставляются в некоторых местах. На этот раз жизнь туриста удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи.

В ночь с друзьями и своей девушкой турист из Новой Зеландии посещал заведение на Бали, которое казалось солидным и безопасным местом для отдыха. Однако его вечер принял неожиданный оборот, когда он столкнулся с серьезными симптомами отравления. Среди них были

затрудненное дыхание,

судороги

и даже бессвязность речи.

Инцидент произошел в заведении, где, казалось бы, должны следить за качеством предоставляемых напитков.

В данной ситуации турист обратился за помощью к опытному доктору Колину Ахерну, который установил диагноз — отравление метанолом. Мужчина испытывал серьезные страдания, и его состояние было крайне тяжелым. Ахерн действовал быстро и эффективно, предложив лечение, которое помогло туристу справиться с отравлением.

Проблема отравлений метанолом на Бали остается актуальной на протяжении многих лет. Несмотря на усилия властей и защитников туристов, случаи отравлений продолжают происходить. Подделанные алкогольные напитки, содержащие метанол, становятся причиной трагедий для многих туристов. В сравнении с подлинными напитками контрафактные алкогольные изделия часто имеют более низкую стоимость, что делает их привлекательными для покупки недобросовестными продавцами.

Метанол является опасным химическим веществом, которое может иметь серьезные последствия для человеческого организма. Даже небольшое количество метанола может вызвать проблемы со зрением, а в некоторых случаях даже привести к слепоте. Употребление даже небольшого количества контрафактного алкоголя может вызвать серьезные осложнения, такие как

нарушение дыхания,

судороги,

потеря сознания

и даже смерть.

Чтобы избежать опасности отравления метанолом, туристам следует соблюдать определенные меры предосторожности. Важно приобретать алкогольные напитки только у надежных и проверенных продавцов. Избегайте покупки алкоголя на улице или в сомнительных местах. Также стоит обращать внимание на качество упаковки и маркировку продукции.

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