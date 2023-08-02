Россиянам назвали 10 лучших регионов РФ для отдыха в августе

2:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В августе текущего года российские туристы стали чаще бронировать отели и гостиницы в пределах России на 20%, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Как показали данные исследования, проведенного "Газетой.Ru", Краснодарский край стал самым популярным регионом для отдыха в конце лета, привлекая 28% всех заказов номеров. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург и Москва, на их долю пришлось 15% и 8% всех бронирований соответственно.

Фото: pixabay.com

Также популярными местами для отдыха стали Калининградская область (6%), Татарстан и Дагестан (по 3%). Эти регионы предлагают разнообразные культурные и природные достопримечательности, что делает их привлекательными для туристов.

Средняя продолжительность бронирований на август составляет пять ночей, что на 67% больше, чем в предыдущие месяцы (среднее было три ночи). Это говорит о том, что туристы становятся более заинтересованными в долгосрочном отдыхе и хотят наслаждаться всеми прелестями выбранного региона более длительное время.

В структуре бронирований туристы предпочитают отели без звезд (21%), апартаменты (20%), а также отели с тремя звездами (19%). Гостевые дома занимают 16% броней, отели с четырьмя звездами — 9%, хостелы и отели с двумя звездами — по 4%, пятизвездочные гостиницы и апарт-отели — по 2%. Такие предпочтения говорят о том, что туристы ценят разнообразие вариантов размещения и выбирают то, что соответствует их предпочтениям и бюджету.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и гостиницах России составляет 4 800 рублей, что на 12% выше, чем в августе 2022 года. Наиболее дорогая стоимость проживания наблюдается в Приморском крае — 5900 рублей. В Ростовской области и Ставропольском крае можно найти более бюджетные варианты за 4 тыс. рублей. В Москве стоимость брони составляет чуть дороже — 4200 рублей, в Санкт-Петербурге — 4900 рублей, а в Ленинградской области — 5800 рублей.

Согласно данным "Островка", самыми популярными регионами в майские праздников были Санкт-Петербург, Краснодарский край, Москва, Калининградская область, Татарстан, Нижегородская область, Ярославская область, Ставропольский край, Дагестан и Московская область. Эти регионы предлагают разнообразные мероприятия и праздничные программы, чтобы сделать отдых незабываемым.

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