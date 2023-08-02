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В АТОР рассказали, где дешевле всего отдохнуть до конца летнего сезона

2:24
Туризм

Когда речь идет о планировании бюджетного отдыха, стоит обратить внимание не только на российские направления, но и на зарубежные — Египет и ОАЭ. Как сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, до конца летнего сезона наиболее доступным вариантом является Крым, а Египет и ОАЭ — недорогие альтернативы для желающих отдохнуть за рубежом.

В АТОР рассказали, где дешевле всего отдохнуть до конца летнего сезона
Фото: en.wikipedia.org/wiki/Staryi_Krym

Недорогой отдых в Крыму

Август и сентябрь обещают стать лучшим временем для бюджетного отдыха в Крыму. Полуостров может похвастаться красивыми пейзажами, разнообразными достопримечательностями и теплой погодой, что делает его идеальным местом для незабываемого путешествия. Независимо от того, предпочитаете ли вы спокойный пляжный отдых или насыщенный приключениями, Крыму есть что предложить каждому.

  • Доступные пакеты: Недельная поездка в Крым в августе или сентябре может обойтись всего в 50 000 рублей на двоих. Если вы ищете более роскошный отдых, то средняя цена колеблется в районе 70 000 рублей.
  • Международные путешествия: Египет и ОАЭ
    Египет и ОАЭ — лучшие варианты для тех, кто стремится получить незабываемые впечатления, не тратя при этом лишних денег.
  • Бюджетные пляжные направления: Египет, ОАЭ и Таиланд предлагают экономичные пляжные направления, особенно в зимние месяцы. Наслаждайтесь солнцем, песком и морем без ущерба для своего бюджета.
  • Экономные горнолыжные туры: Шерегеш и Красная Поляна
    Если вы любите зимние виды спорта, то вам не придется опустошать свой кошелек ради фантастического горнолыжного тура. Рассмотрите Шерегеш и Красную Поляну, которые предлагают бюджетные варианты, особенно если вы забронируете их заранее.

Выбирая эти доступные направления, путешественники могут в полной мере насладиться своим отпуском, не беспокоясь о чрезмерных расходах.

Таким образом, независимо от того, решили ли вы исследовать красоту Крыма в России или отправиться в Египет или ОАЭ, чтобы познакомиться с международной жизнью, экономные путешественники смогут провести незабываемый и приятный отпуск. Счастливых путешествий! 

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Где дешево отдохнуть летом 2023?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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