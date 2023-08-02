Голым туристам в Абхазии теперь придётся заплатить штраф в 6000 рублей, а не 300, как раньше

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Абхазии, популярной среди российских туристов, введены более строгие штрафы за непристойное поведение в общественных местах. Отныне за появление в непристойных местах в откровенных нарядах, включая полную наготу или купальники, будет налагаться штраф в размере 6000 рублей, что значительно больше прежнего штрафа в 300 рублей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эти изменения были приняты парламентом Абхазии путём внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно новым правилам, обнаружение в купальниках или обнажёнными в общественных местах — на улицах, в парках, скверах, в общественном транспорте и других местах общего пользования, за исключением специально отведённых мест для купания, например, пляжей, — влечёт наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда или 6000 рублей.

Этот штраф значительно выше по сравнению с ранее действовавшим, который составлял пять минимальных размеров оплаты труда или 300 рублей. Поправки специально определяют понятие "непристойное обнажение" как полное отсутствие одежды на теле или торсе человека.

С 1 августа вступают в силу новые изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым нарушители будут обязаны уплатить повышенный штраф в размере 6000 рублей.

Вдоль набережных будут выставлены пешие патрули, одной из основных задач которых является выявление нарушителей. В случае обнаружения нарушения они вызовут оперативную группу сотрудников правоохранительных органов МВД, которые составят административный протокол.

Любой человек, ставший свидетелем такого нарушения, в том числе и турист, может сообщить об этом по телефону 02. Ответивший сотрудник милиции будет действовать соответственно, в рамках закона, как заявил в интервью ТАСС заместитель министра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа.

Ранее мы писали, что вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин высказал мнение, что такое ужесточение не отпугнёт российских туристов от Абхазии в целом.

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