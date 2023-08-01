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Эксперты рассказали, почему стали популярны хилинг-отели и чем они отличаются от санаториев

Туризм

В последнее время в России становится все более популярным новое направление отдыха — хилинг-отели. Это совершенно особый вид отдыха, который отличается от привычных санаториев, сообщает Российская Газета.

Эксперты рассказали, почему стали популярны хилинг-отели и чем они отличаются от санаториев
Фото: George Zakharchuk/Russian Look

История санаторно-курортного лечения в России началась задолго до настоящего времени. Старые курорты были местами веселого времяпрепровождения для богатых и верхних слоев общества. Однако, благодаря усилиям Владимира Ильича (Ленина), они стали местами лечения, где природа помогала восстановлению здоровья трудящихся. С подписания декрета "О лечебных местностях общегосударственного значения" в 1919 году началась эпоха санаториев различного профиля — детских, туберкулезных, бальнеологических, климатических и грязелечебных.

Хилинг-отель — это совершенно новый формат отдыха, который обладает уникальной концепцией заботы о здоровье и исцелении души. В отличие от санаториев, хилинг-отель предоставляет более гибкий подход, где уделяется особое внимание релаксации и здоровому наслаждению жизнью. Люди в возрасте от 25 до 45 лет, живущие насыщенной жизнью и подверженные стрессам, обычно предпочитают посещение хилинг-отелей. Они ищут возможность восстановить психическое и физическое состояние, подорванное городским образом жизни.

Хилинг-отели предпочитают располагаться в окружении природы и экологически чистых мест. Тишина и красота природы способствуют расслаблению и внутреннему умиротворению гостей. Такое окружение способствует их восстановлению и исцелению.

Дизайн и отделка хилинг-отелей основаны на использовании натуральных материалов. Здесь минимум ярких цветовых пятен, что способствует созданию спокойной и гармоничной атмосферы. Этот подход к дизайну способствует расслаблению и умиротворению гостей.

Хилинг-отели предлагают своим гостям рестораны, ориентированные на здоровое и сбалансированное питание. Блюда готовятся из локальных сезонных продуктов, которые не только полезны, но и вкусны. Такое питание способствует восстановлению организма и улучшению общего состояния.

Хилинг-отели предлагают своим гостям разнообразные процедуры, способствующие физическому и эмоциональному восстановлению. Каждый хилинг-отель определяет свой перечень процедур самостоятельно. Некоторые из них включают йогу, скандинавскую ходьбу, миофасциальный релиз, медитации, мастер-классы по арт-терапии и кулинарии.

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На Сахалине построят хилинг отель Green Flow.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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