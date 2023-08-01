Самые дорогие отпуски у россиян

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

В июле клиенты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip потратили впечатляющие суммы на зарубежные путешествия. Самым дорогим заказом, обошедшимся в 3,7 миллиона рублей, стал проживание в пятизвездочном отеле на полуострове Бодрум, Турция. Пятеро путешественников, включая троих взрослых и двое детей, наслаждались отдыхом на протяжении 14 ночей, включая завтраки, сообщает РИА новости.

Фото: grandsova.com

На втором месте в рейтинге самых дорогих путешествий июля оказался курорт Калифея в Греции. 10-дневное пребывание в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием для семьи из двух взрослых и двух детей обошлось в 1,5 миллиона рублей.

На третьем месте в рейтинге — отдых на мальдивском острове Кударикилу в роскошном пятизвездочном курортном отеле. Молодая пара провела 8 дней в роскошном отеле, оплачивая 1,2 миллиона рублей за проживание с завтраками.

Переезжаем внутри России, где наша столица — Москва, предлагает идеальный отдых. Компания из четырех взрослых решила провести месяц в этом удивительном городе. Проживание в мини-гостинице без звезд, но с полным пансионом, обошлось им в 878 тысяч рублей на протяжении 27 дней.

На втором месте в России — курортный город Адлер в Сочи. Двое путешественников проживали в роскошном пятизвездочном отеле, питаясь завтраками в течение 20 дней, и заплатили за это удовольствие 563 тысячи рублей.

Третье место в России достается отелю в Сочи. Семья из двух взрослых и двух детей проводила 9 дней в пятизвездочной гостинице, наслаждаясь отдыхом без питания за 516 тысяч рублей.

Итак, летний июль был насыщенным для россиян, и многие предпочли роскошные и незабываемые путешествия как за границу, так и внутри страны. Каждый найдет для себя идеальное место, чтобы насладиться отдыхом вне зависимости от предпочтений и бюджета.

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