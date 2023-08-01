Новые льготы для миллионов россиян: авиаперелёты станут в два раза дешевле

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

С июля месяца, Министерство транспорта Российской Федерации запустило портал субсидированных авиаперевозок, который будет работать в тестовом режиме до июня 2024 года. Это решение принято в рамках поддержки авиаперевозок между различными регионами страны, сообщает Рамблер.

Фото: Ибрагим Аль Омари

Миллионы россиян теперь могут воспользоваться льготами на авиабилеты. Кто именно имеет право рассчитывать на эти льготы? Льготы доступны следующим категориям граждан:

Пенсионеры по возрасту

Для детей в возрасте до 11 лет

Молодежь до 24 Лет

Многодетные семьи

Инвалиды первой группы без ограничения по возрасту

Жители Дальнего Востока

Программа субсидированных авиаперевозок уже завоевала популярность среди граждан. Она предоставляет возможность выбирать более чем из 300 направлений, позволяя охватить разнообразные уголки России. Более 20 отечественных авиакомпаний уже присоединились к программе, обеспечивая комфортные и безопасные перелеты.

Стоит учитывать, что по льготным тарифам можно приобрести максимум 4 билета в год. Это правило введено для того, чтобы максимально охватить большее количество граждан и обеспечить равные возможности для всех.

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