Новые льготы для миллионов россиян: авиаперелёты станут в два раза дешевле

С июля месяца, Министерство транспорта Российской Федерации запустило портал субсидированных авиаперевозок, который будет работать в тестовом режиме до июня 2024 года. Это решение принято в рамках поддержки авиаперевозок между различными регионами страны, сообщает Рамблер.
Миллионы россиян теперь могут воспользоваться льготами на авиабилеты. Кто именно имеет право рассчитывать на эти льготы? Льготы доступны следующим категориям граждан:
Программа субсидированных авиаперевозок уже завоевала популярность среди граждан. Она предоставляет возможность выбирать более чем из 300 направлений, позволяя охватить разнообразные уголки России. Более 20 отечественных авиакомпаний уже присоединились к программе, обеспечивая комфортные и безопасные перелеты.
Стоит учитывать, что по льготным тарифам можно приобрести максимум 4 билета в год. Это правило введено для того, чтобы максимально охватить большее количество граждан и обеспечить равные возможности для всех.
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