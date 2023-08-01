Жительница Екатеринбурга показала пляж в Соль-Илецке, заполненный людьми

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на заполненный людьми пляж в Соль-Илецке. Она осталась крайне недовольна тем, что отдыхающие загорают вплотную друг к другу, а в воде плавают сотни туристов. Видеозаписью с места события поделилась группа "Интересный Екатеринбург" в социальной сети.

"Народу тьма, просто тьма", — негодует автор ролика.

Отметим, что популярность лечебного курорта в Соль-Илецке обусловлена его доступностью для жителей уральской столицы. За 10-15 тысяч рублей можно отправиться туда на восемь дней. Время в пути составит около 12 часов. Однако не все возмущены количеством людей на пляже. Некоторые пишут, что там всегда много туристов, и это не мешает отдыху.

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