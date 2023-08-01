Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На пляже в Турции нашли 28 мин
Ходаковский назвал основную проблему с вооружением армии РФ на СВО
Бывшего министра ЛНР осудят за хищение 40 млн рублей
Массовые пуски российских БПЛА по юго-восточной Украине: взрывы в Харькове
Грузия потеряет миллиард долларов, если запретит въезд российским туристам
Авиакомпания "Туркменистан" приостанавливает рейсы в Москву
Турист в Таиланде был сначала избит, а потом оштрафован
Детский психолог рассказала о "скрытой безотцовщине" в России
В Бразилии на 128 году жизни скончался самый старый мужчина в мире

Туристку не обслужили в дьюти-фри в Италии из-за российского паспорта

1:16
Туризм

В итальянском городе Неаполь, одном из популярных направлений для туристов, произошел неприятный инцидент с российской туристкой.

Туристку не обслужили в дьюти-фри в Италии из-за российского паспорта
Фото: Вадим Савицкий

Как рассказала Майя Котляр, эксперт по туризму и основатель турагентства MAYEL Travel, в своем Telegram-канале, ее клиентке отказали в обслуживании в дьюти-фри аэропорта из-за паспорта РФ.

По словам специалиста, они даже не продали ей бутылку воды. Такой инцидент произошел впервые за всю практику работы ее компании в Италии. Котляр предположила, что это связано с человеческим фактором, который повлиял на решение сотрудников аэропорта. 

В Израиле также возникли проблемы с въездом для российских туристов. В июле несколько десятков туристов из Сочи и Минеральных Вод столкнулись с отказом во въезде в страну. У них отобрали паспорта в аэропорту Тель-Авива. Это произошло как у тех, кто приехал на отдых, так и у тех, кто поехал по приглашению родственников.

Справка

Если вы столкнулись с проблемами во время поездки, не стесняйтесь обращаться за помощью. Консульские службы и представители туроператоров готовы помочь вам в решении возникших вопросов и сложностей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ВСЯ ПРАВДА: итальянцы ПРОТИВ россиян? В Европе нас "ОТМЕНЯЮТ"? МОЙ ОПЫТ
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Алла Пугачёва чуть не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Чуть не упала: Пугачёва еле встала со стула на фестивале в Юрмале
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
Онколог назвала первый симптом нескольких видов рака
ВСУ атаковали дроном российский танкер: ящик Пандоры в Чёрном море открыт Любовь Степушова Спецдоклад RAND: с РФ надо воевать руками прибалтов, поляков и ЕС Олег Володин Люди Донбасса: "Мы отчаянно стараемся жить". Репортаж Дарьи Асламовой Дарья Асламова
Пугачёва не помогла: фестиваль Вайкуле потерпел фиаско
В Воронежской области были задержаны трое мужчин, которые сотрудничали с запрещённой на территории РФ экстремистской организацией
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Последние материалы
Бывшего министра ЛНР осудят за хищение 40 млн рублей
Массовые пуски российских БПЛА по юго-восточной Украине: взрывы в Харькове
Грузия потеряет миллиард долларов, если запретит въезд российским туристам
Авиакомпания "Туркменистан" приостанавливает рейсы в Москву
Турист в Таиланде был сначала избит, а потом оштрафован
Детский психолог рассказала о "скрытой безотцовщине" в России
В Бразилии на 128 году жизни скончался самый старый мужчина в мире
Диетолог: "лунное молоко" поможет избавиться от бессоницы
Эксперты посчитали, что в СВО погибло минимум 284 тысячи солдат ВСУ
Диетологи объяснили, насколько колбаса вредна для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников