Туристку не обслужили в дьюти-фри в Италии из-за российского паспорта

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В итальянском городе Неаполь, одном из популярных направлений для туристов, произошел неприятный инцидент с российской туристкой.

Фото: Вадим Савицкий

Как рассказала Майя Котляр, эксперт по туризму и основатель турагентства MAYEL Travel, в своем Telegram-канале, ее клиентке отказали в обслуживании в дьюти-фри аэропорта из-за паспорта РФ.

По словам специалиста, они даже не продали ей бутылку воды. Такой инцидент произошел впервые за всю практику работы ее компании в Италии. Котляр предположила, что это связано с человеческим фактором, который повлиял на решение сотрудников аэропорта.

В Израиле также возникли проблемы с въездом для российских туристов. В июле несколько десятков туристов из Сочи и Минеральных Вод столкнулись с отказом во въезде в страну. У них отобрали паспорта в аэропорту Тель-Авива. Это произошло как у тех, кто приехал на отдых, так и у тех, кто поехал по приглашению родственников.

Справка

Если вы столкнулись с проблемами во время поездки, не стесняйтесь обращаться за помощью. Консульские службы и представители туроператоров готовы помочь вам в решении возникших вопросов и сложностей.

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