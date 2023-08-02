Россиянка сообщила, что жить больше в Турцию не пускают и массово депортируют

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка, проживающая в Турции, заявила об ужесточении миграционных правил, которое коснулось туристического ВНЖ и других видов разрешительных документов для иностранцев. По её словам, в стране началась глобальная депортация, а россияне, которые рассчитывали на упрощенную процедуру получения ВНЖ, оказались обмануты, пишет Турпром.

Фото: freepik.com

Согласно данным Турецкого национального института статистики (ТÜIK), количество иностранцев, включая россиян и украинцев, мигрировавших в Турцию, снизилось на 33.2% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Россияне составили первую долю среди переселенцев с долей 25%. Основными локациями для переезда стали Стамбул и Анталия.

В настоящее время туристическое ВНЖ больше не выдают никому, а гуманитарное ВНЖ доступно только гражданам Украины. Получение медицинского ВНЖ стало возможным только при наличии веских оснований, таких как тяжелая болезнь. Остался доступным только вид на жительство для тех, кто владеет недвижимостью с кадастровой стоимостью не менее $75,000.

Ситуация стала неприятной и для уже проживающих в Турции иностранцев. По словам источника, начался массовый отлов иностранцев с последующей депортацией. Ежедневно из республики выдворяют до 5,000 человек, особенно активные меры применяют в Стамбуле.

Эти новые меры оказали неудобства для многих россиян, которые надеялись на возможность долгосрочного проживания в Турции. Теперь страна перестала быть легкодоступным местом для длительного пребывания, и доступ остался только для относительно состоятельных инвесторов.

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