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В АТОР назвали популярные зарубежные направления россиян в 2023 году

2:47
Туризм

В первой половине 2023 года российские туристы предпочитали посещать Турцию, ОАЭ, Таиланд и другие страны. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), эти направления остаются самыми популярными. 

В АТОР назвали популярные зарубежные направления россиян в 2023 году
Фото: pixabay. com

Турция: вечный фаворит

Турция заняла первое место благодаря значительному притоку туристов. За первые шесть месяцев 2023 года Турция приняла 2,6 млн. российских туристов. Примечательно, что этот показатель всего на 3,5% ниже, чем до пандемии. Турция с ее потрясающими пляжами, богатой историей и яркой культурой уже много лет покоряет сердца российских туристов.

ОАЭ: оазис роскоши

Вторую позицию заняли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В первой половине 2023 года ОАЭ ожидают более 800 000 российских туристов. ОАЭ — это великолепные небоскребы, роскошные курорты и процветающий шопинг — по-прежнему притягивают тех, кто стремится к роскоши и современности.

Таиланд: возрождение популярности

Таиланд занял третье место, отметив значительное увеличение числа российских туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые шесть месяцев 2023 года в Таиланд отправилось около 791 600 россиян, что почти в десять раз больше, чем в предыдущем году.

Однако столь впечатляющий рост можно объяснить более низкой базой, поскольку в 2022 году россияне не могли напрямую отправиться в Таиланд в течение нескольких месяцев. Живописные пейзажи, экзотическая кухня и радушное гостеприимство Таиланда, безусловно, вновь стали привлекательными для российских путешественников.

Неизменное очарование древних чудес

Четвертое место по популярности занял Египет. Страна древних чудес и культурных диковинок привлекла в первом полугодии около 750 тыс. российских туристов. Богатая история Египта, манящие пирамиды и спокойные пляжи Красного моря неизменно привлекают российских путешественников.

Шри-Ланка и Мальдивы: тропический райский дуэт

На пятом месте оказались Шри-Ланка и Мальдивские острова, которые приняли около 110 300 и 109 400 российских туристов соответственно. Эти тропические райские острова славятся своими чистейшими пляжами, кристально чистыми водами и омолаживающими курортами. 

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Эмиграция | ПМЖ для россиян в 2023 году @Max_Katz
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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