В первой половине 2023 года российские туристы предпочитали посещать Турцию, ОАЭ, Таиланд и другие страны. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), эти направления остаются самыми популярными.
Турция заняла первое место благодаря значительному притоку туристов. За первые шесть месяцев 2023 года Турция приняла 2,6 млн. российских туристов. Примечательно, что этот показатель всего на 3,5% ниже, чем до пандемии. Турция с ее потрясающими пляжами, богатой историей и яркой культурой уже много лет покоряет сердца российских туристов.
Вторую позицию заняли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В первой половине 2023 года ОАЭ ожидают более 800 000 российских туристов. ОАЭ — это великолепные небоскребы, роскошные курорты и процветающий шопинг — по-прежнему притягивают тех, кто стремится к роскоши и современности.
Таиланд занял третье место, отметив значительное увеличение числа российских туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые шесть месяцев 2023 года в Таиланд отправилось около 791 600 россиян, что почти в десять раз больше, чем в предыдущем году.
Однако столь впечатляющий рост можно объяснить более низкой базой, поскольку в 2022 году россияне не могли напрямую отправиться в Таиланд в течение нескольких месяцев. Живописные пейзажи, экзотическая кухня и радушное гостеприимство Таиланда, безусловно, вновь стали привлекательными для российских путешественников.
Четвертое место по популярности занял Египет. Страна древних чудес и культурных диковинок привлекла в первом полугодии около 750 тыс. российских туристов. Богатая история Египта, манящие пирамиды и спокойные пляжи Красного моря неизменно привлекают российских путешественников.
На пятом месте оказались Шри-Ланка и Мальдивские острова, которые приняли около 110 300 и 109 400 российских туристов соответственно. Эти тропические райские острова славятся своими чистейшими пляжами, кристально чистыми водами и омолаживающими курортами.
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