С начала 2023 года в Сочи побывало 4 миллиона туристов

2:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

С начала 2023 года более четырёх миллионов туристов отдохнули на курорте Сочи. Этот впечатляющий показатель был объявлен мэром города, Алексеем Копайгородским во вторник, 1 августа, в ходе заседания городского оперативного штаба, посвящённого проведению летнего курортного сезона.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никогда ранее количество посетителей не достигало таких высоких значений. Загрузка отелей и здравниц в среднем составила 91 процент, а в горном кластере — 76 процентов.

Алексей Копайгородский поделился данными о том, что только с начала текущего года курорт Сочи посетили 4,3 миллиона туристов. На данный момент в городе одновременно находятся около 205 тысяч человек. Особенно популярен Сочи для семейного отдыха с детьми в августе — одном из пиковых месяцев курортного сезона.

С учётом массового наплыва туристов и высокого сезона особое внимание уделяется обеспечению общественной безопасности и санитарно-эпидемиологическому благополучию как жителей Сочи, так и гостей курорта. Мэр Алексей Копайгородский уточнил, что даже после прошедших штормов, все 170 пляжей курорта безопасны и работают в штатном режиме. Вода на пляжах соответствует всем санитарным нормам, и качество её тщательно контролируется.

"Мы тщательно следим за качеством воды на пляжах. Только на прошлой неделе было взято 514 проб, а с начала сезона — более 3,5 тысячи" — добавил мэр курорта.

Отдых гостей в Сочи — на первом месте, и это забота распространяется не только на оборудование пляжей, где работают 750 спасателей, но также на экскурсионные маршруты, которые обслуживают 44 компании. Власти постоянно следят за качеством их работы, чтобы обеспечить безопасность и комфорт туристов.

Сезон высокого спроса на отдых в Сочи продолжается в августе, и это время сопровождается множеством развлекательных событий под лозунгом "Сочи впечатлений". Курорт привлекает посетителей разнообразием активностей, которые украшают и делают их отдых по-настоящему незабываемым. Сочи радует туристов своим гостеприимством и разнообразием развлечений для каждой возрастной категории.

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