Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кардиолог Лысенко рассказал, как не умереть от инфаркта в 35 лет
Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, в одиночку вступившего в схватку с колонной техники ВСУ
Экономика Грузии потерпит убытки, если запретит въезд россиянам
В Киеве предложили признать Крым де-факто российским в обмен на Одессу
Россия предоставила наибольшее количество мест для обучения студентам из Таджикистана
Актер Александр Попов рассказал, сколько человек создают шоу "Уральские пельмени"
ТАСС: атаковавшие Москву и Подмосковье 1 августа беспилотники были запущены с территории Украины
Актриса Мария Порошина раскрыла свой секрет красоты
В АТОР назвали популярные зарубежные направления россиян в 2023 году

С начала 2023 года в Сочи побывало 4 миллиона туристов

2:33
Туризм

С начала 2023 года более четырёх миллионов туристов отдохнули на курорте Сочи. Этот впечатляющий показатель был объявлен мэром города, Алексеем Копайгородским во вторник, 1 августа, в ходе заседания городского оперативного штаба, посвящённого проведению летнего курортного сезона.

С начала 2023 года в Сочи побывало 4 миллиона туристов
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никогда ранее количество посетителей не достигало таких высоких значений. Загрузка отелей и здравниц в среднем составила 91 процент, а в горном кластере — 76 процентов.

Алексей Копайгородский поделился данными о том, что только с начала текущего года курорт Сочи посетили 4,3 миллиона туристов. На данный момент в городе одновременно находятся около 205 тысяч человек. Особенно популярен Сочи для семейного отдыха с детьми в августе — одном из пиковых месяцев курортного сезона.

С учётом массового наплыва туристов и высокого сезона особое внимание уделяется обеспечению общественной безопасности и санитарно-эпидемиологическому благополучию как жителей Сочи, так и гостей курорта. Мэр Алексей Копайгородский уточнил, что даже после прошедших штормов, все 170 пляжей курорта безопасны и работают в штатном режиме. Вода на пляжах соответствует всем санитарным нормам, и качество её тщательно контролируется.

"Мы тщательно следим за качеством воды на пляжах. Только на прошлой неделе было взято 514 проб, а с начала сезона — более 3,5 тысячи" — добавил мэр курорта.

Отдых гостей в Сочи — на первом месте, и это забота распространяется не только на оборудование пляжей, где работают 750 спасателей, но также на экскурсионные маршруты, которые обслуживают 44 компании. Власти постоянно следят за качеством их работы, чтобы обеспечить безопасность и комфорт туристов.

Сезон высокого спроса на отдых в Сочи продолжается в августе, и это время сопровождается множеством развлекательных событий под лозунгом "Сочи впечатлений". Курорт привлекает посетителей разнообразием активностей, которые украшают и делают их отдых по-настоящему незабываемым. Сочи радует туристов своим гостеприимством и разнообразием развлечений для каждой возрастной категории.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Алла Пугачёва чуть не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Чуть не упала: Пугачёва еле встала со стула на фестивале в Юрмале
Онколог назвала первый симптом нескольких видов рака
Пугачёва не помогла: фестиваль Вайкуле потерпел фиаско
Спецдоклад RAND: с РФ надо воевать руками прибалтов, поляков и ЕС Олег Володин Ясиноватая: "Мы отчаянно стараемся жить". Репортаж Дарьи Асламовой Дарья Асламова Украина может переделать гражданские самолёты под военные Андрей Николаев
В Воронежской области были задержаны трое мужчин, которые сотрудничали с запрещённой на территории РФ экстремистской организацией
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Последние материалы
Актер Александр Попов рассказал, сколько человек создают шоу "Уральские пельмени"
ТАСС: атаковавшие Москву и Подмосковье 1 августа беспилотники были запущены с территории Украины
Актриса Мария Порошина раскрыла свой секрет красоты
Ясиноватая: "Мы отчаянно стараемся жить". Репортаж Дарьи Асламовой
В АТОР назвали популярные зарубежные направления россиян в 2023 году
Как противостоять начальнику-тирану
Ивана Краско планируют выписать третьего августа
Intercept: ВСУ завербовали обвиняемого в двойном убийстве американца
Эксперты назвали ещё одну опасность алкоголя
С начала конфликта в Судане, по официальным данным, было убито 28 врачей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников