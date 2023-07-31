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Россиянам назвали дешевые пляжные страны для отдыха зимой

2:06
Туризм

Зимние каникулы — отличное время для отдыха на теплых пляжах, наслаждения солнцем и морем. Если вы мечтаете об экзотической поездке, не переживайте о высоких расходах. Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщают, что самыми доступными зимними пляжными странами в 2023 году будут Египет и ОАЭ.

Россиянам назвали дешевые пляжные страны для отдыха зимой
Фото: pixabay. com

Сравнительно низкие цены на путевки делают Египет и ОАЭ предпочтительным выбором для многих российских туристов. Например, путешествие в Египет уже доступно всего за 134 тысячи рублей на двоих на протяжении шести ночей пребывания. В эту стоимость входит проживание в уютном трехзвездочном отеле с системой "все включено". Аналогичные условия предлагаются и в ОАЭ, где вы можете наслаждаться отдыхом за 152 тысячи рублей на двоих.

Если вы готовы потратить немного больше, то Таиланд предложит вам незабываемый опыт за дополнительные деньги. Несмотря на небольшое увеличение стоимости, Таиланд остается более демократичным направлением по сравнению с другими популярными местами, такими как Шри-Ланка, Вьетнам и Гоа. Проведите девять волшебных ночей в Таиланде всего за около 174 тысячи рублей на двоих.

Если вы ищете что-то экзотическое и не боитесь потратить больше, то Куба и Сейшелы станут вашими идеальными вариантами. Эти роскошные направления предложат вам незабываемые приключения и релаксацию на роскошных пляжах, однако подготовьтесь к тому, что они будут стоить дороже, чем другие туристические направления.

Российские туристы всегда стремятся найти идеальные места для отдыха зимой. По данным аналитиков, в феврале большой интерес вызвали три зарубежных города — Стамбул, Ереван и Дубай. Четыре процента россиян предпочли отправиться в Стамбул, три процента — в Ереван и два процента — в Дубай.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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