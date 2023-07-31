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В туризме Турции началась рецессия: популярный курорт жалуется, что туристы куда-то пропали

Туризм

Живописный, но относительно малозаметный турецкий курорт Асосс вызвал озабоченность в связи с внезапным исчезновением туристов. Хельми Селимоглу, председатель правления компании Eden Group, дал оценку ситуации в провинции Чанаккале, уделив особое внимание местному курорту Асосс.

В туризме Турции началась рецессия: популярный курорт жалуется, что туристы куда-то пропали
Фото: freepik.com

По его словам, регион, который обычно ежегодно привлекает тысячи туристов, сейчас переживает спад и значительный упадок. Селимоглу, который также является председателем совета директоров компании Eden Group, управляющей четырьмя отелями на этом курорте, заявил, что раньше они испытывали трудности с поиском свободных номеров, но сейчас ситуация изменилась на противоположную.

"Как один из пионеров туристической индустрии в этом регионе, я хотел бы обратить внимание на стагнацию и спад в туризме в этом году. В последние годы найти номер было непросто, но сейчас мы переживаем сложный период в середине сезона. Асосс, являющийся одним из ключевых курортов, особенно страдает и переживает затишье", — отметил турецкий эксперт.

Среди основных проблем, с которыми сталкивается регион, известный своим органичным сочетанием природы и истории, первой является нехватка квалифицированных кадров. Во-вторых, как и ожидалось, существенной проблемой стали цены на курортные услуги. Чанаккале — провинция, расположенная на пересечении Мраморного и Эгейского морей.

Она известна своей близостью к знаменитому древнему городу Троя, который обычно привлекает огромный поток туристов. Сам курорт Асосс расположен в 20 км от города Чанаккале, столицы одноименной провинции.

Сокращение числа туристов и экономический спад — факторы, негативно влияющие на туристическую отрасль региона. Асосс, некогда привлекавший большое количество туристов, в этот критический период испытывает недостаток туристической активности.

Для преодоления сложившейся ситуации и оживления туризма необходимо решить основные проблемы, отпугивающие туристов, и реализовать эффективные стратегии по их привлечению.

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ТУРЦИЯ 2023 🇹🇷 Минусы отдыха в Турции! Какие ПРОБЛЕМЫ на турецких курортах и в отелях? ОБЛОМЫ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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