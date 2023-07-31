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Китай объявил о начале безвизовых поездок для россиян с 1 августа

0:54
Туризм

Граждан РФ ждёт нововведение, которое приготовил Китай. Власти Поднебесной объявили о старте безвизовых поездок между двумя соседними странами уже с 1 августа. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Китай объявил о начале безвизовых поездок для россиян с 1 августа
Фото: yandex.ru

Поездки смогут совершать как россияне в КНР, так и граждане Китая в нашу страну. Чиновники информируют, что поначалу это будут только групповые путешествия. Электронное оформление позволит организовать поездки. Тратить деньги на визу теперь гражданам обеих стран не придётся.

Специалисты прогнозируют увеличение интереса россиян к Китаю.

"Стоимость тура должна составить порядка 80-90 тыс. руб. в зависимости от направления. Причём один перелёт обычно стоит около 45-50 тыс. руб.," — отмечается в публикации.

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Что посмотреть в Китае?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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