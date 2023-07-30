Австрийская гражданка на Адриатике разозлилась на море, и подал в суд

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Австрийская женщина, которая вернулась из своего отпуска на Адриатике, решила обратиться в суд, утверждая, что море, которое она увидела в реальности, не соответствовало тем красивым фотографиям из туристических брошюр, которые она видела перед поездкой.

Фото: pixabay.com

Женщина из итальянского города Градо была ошеломлена, когда, подошедшая к пляжу, не обнаружила моря в точно таком же месте, как на картинках. Ей пришлось пройти несколько метров позади, чтобы найти воду.

В результате этого разочарования, женщина решила подать иск за испорченный отдых. Однако суд отклонил ее просьбу, и судье пришлось объяснить женщине принцип приливов и отливов, который определяет волны на морском побережье.

Юрист из Вены, Айке Линдингер, прокомментировал этот случай, сказав, что он сталкивался с различными странностями со стороны туристов. Он отметил, что туристы иногда ожидают высоких компенсаций, когда возвращаются недовольными из отпуска, но обычно им удается получить лишь небольшую часть суммы. Чтобы избежать подобных разочарований и споров, Линдингер посоветовал туристам обращаться к организаторам тура на месте, если у них возникнут какие-либо претензии или проблемы. Он подчеркнул, что молчание и отсутствие обратной связи во время отдыха могут затруднить процесс получения компенсации после возвращения домой.

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