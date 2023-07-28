Отдых в турецкой Алании: в первый же вечер на дискотеке поляки и украинцы били друг друга

Путешественник и музыкант Макс Малец до пандемии даже и близко не рассматривал Турцию и Египет.

Фото: freepik.com

Всегда у него был выбор в пользу Европы: Италия или Испания.

"В Испании это северное побережье, Сан-Себастьян и Виго. Обожаю Барселону — был там пять раз. Если Италия, то это центр страны (Рим, Флоренция). А также был в Венеции. Представления о Турции были такие неоднородные. Что я знал? Крепость Измир и гений Суворова, многочисленные подзатыльники от Ушакова. И на этом, пожалуй, всё", — рассказывает Максим.

По его словам, он думал, что как раз из-за адмирала Фёдора Ушакова там и не любят русских. Но его товарищ в этой провинции Турции купил год назад квартиру и рассказал что Алания, это уже как Россия.

Выбрал музыкант 3-звёздочный отель. Правда, сравнивать с Европой звезды нет смысла (турки могут и шесть подрисовать, а отель, как был "троечка", так и остался).

"По питанию — стандартный набор, базовый. На завтрак яичница, сосиски, нарезка, тосты и кофе. Кондиционер в номере работал крайне слабо и не справлялся со своей работой. Вай-фай! Такой вай-фай впервые в моей жизни. Мало того, что его нет совсем, так он еще и платный — 2 евро за один электронный носитель. То есть ноутбук отдельно проплачивать. Ужас и печаль", — говорит путешественник.

Он отметил, что цены там, как в Москве, инфляция не особо ощущалась. То есть туристы богаче точно не будут от падения местной лиры.

"Ну а главное, что запомнилось, что в первый же вечер на тематической вечеринке от отеля поляки с украинцами били друг другу физиономии!" — подытожил Малец.

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