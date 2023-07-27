Инспектор отеля назвал самые заразные предметы мебели в номере

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Инспектор отеля составила топ-7 предметов мебели в гостиничных номерах, которые буквально кишат микробами и представляют опасность для туристов. Об этом сообщил портал The Sun.

Фото: pixabay. com

У горничных в отелях всегда много работы, поэтому они часто пренебрегают уборкой определённых предметов интерьера и фокусируют своё внимание только на отдельных вещах.

Вот полный список самых грязных мест по версии инспектора и сотрудницы отеля.

Кофейные чашки и кружки. В гостиничных номерах они занимают первое место в списке заразных предметов. Горничные не всегда тщательно моют посуду, что способствует накоплению микробов. Иногда они просто ополаскивают их после покинувших номер гостей, не используя специальные моющие средства.

В гостиничных номерах они занимают первое место в списке заразных предметов. Горничные не всегда тщательно моют посуду, что способствует накоплению микробов. Иногда они просто ополаскивают их после покинувших номер гостей, не используя специальные моющие средства. Ковры. Это зоны, где микробы могут успешно аккумулироваться и размножаться. Сотни гостей переносят на гостиничные ковры микроорганизмы с улицы обувью и другими предметами, что делает их очень заразными.

Это зоны, где микробы могут успешно аккумулироваться и размножаться. Сотни гостей переносят на гостиничные ковры микроорганизмы с улицы обувью и другими предметами, что делает их очень заразными. Диваны-кровати. Они часто оказываются забытыми уборщиками при уборке номеров, или если их чистят, то делают это менее тщательно, чем основные кровати.

Они часто оказываются забытыми уборщиками при уборке номеров, или если их чистят, то делают это менее тщательно, чем основные кровати. Декоративные подушки на кроватях. Это источник микробов, так как их редко дезинфицируют от грязи и микробов, оставленных предыдущими гостями. Эксперт предупреждает думать о них как об одной гигантской декоративной подушке, которая может напрямую контактировать с заразными предметами, если гости бросят на нее свой багаж или другие предметы, на которых скопилась грязь.

Это источник микробов, так как их редко дезинфицируют от грязи и микробов, оставленных предыдущими гостями. Эксперт предупреждает думать о них как об одной гигантской декоративной подушке, которая может напрямую контактировать с заразными предметами, если гости бросят на нее свой багаж или другие предметы, на которых скопилась грязь. Пульт от телевизора. Как указала работница отеля, пульт от телевизора является одним из самых заразных предметов в номере, так как практически каждый гость использует его.

Как указала работница отеля, пульт от телевизора является одним из самых заразных предметов в номере, так как практически каждый гость использует его. Стаканы. Их, как и кружки, плохо моют, поэтому микробы часто остаются на поверхностях посуды.

Их, как и кружки, плохо моют, поэтому микробы часто остаются на поверхностях посуды. Покрывало на кровати. Оно и вовсе бывает чистым только один раз в году, когда его отдают в химчистку. Всё остальное время оно накапливает пыль, грязь и бактерии. Сотрудница гостиницы посоветовала никогда не садиться на покрывала в номерах.

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