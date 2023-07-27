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Инспектор отеля назвал самые заразные предметы мебели в номере

2:17
Туризм

Инспектор отеля составила топ-7 предметов мебели в гостиничных номерах, которые буквально кишат микробами и представляют опасность для туристов. Об этом сообщил портал The Sun.

Инспектор отеля назвал самые заразные предметы мебели в номере
Фото: pixabay. com

У горничных в отелях всегда много работы, поэтому они часто пренебрегают уборкой определённых предметов интерьера и фокусируют своё внимание только на отдельных вещах.

Вот полный список самых грязных мест по версии инспектора и сотрудницы отеля.

  • Кофейные чашки и кружки. В гостиничных номерах они занимают первое место в списке заразных предметов. Горничные не всегда тщательно моют посуду, что способствует накоплению микробов. Иногда они просто ополаскивают их после покинувших номер гостей, не используя специальные моющие средства.
  • Ковры. Это зоны, где микробы могут успешно аккумулироваться и размножаться. Сотни гостей переносят на гостиничные ковры микроорганизмы с улицы обувью и другими предметами, что делает их очень заразными.
  • Диваны-кровати. Они часто оказываются забытыми уборщиками при уборке номеров, или если их чистят, то делают это менее тщательно, чем основные кровати.
  • Декоративные подушки на кроватях. Это источник микробов, так как их редко дезинфицируют от грязи и микробов, оставленных предыдущими гостями. Эксперт предупреждает думать о них как об одной гигантской декоративной подушке, которая может напрямую контактировать с заразными предметами, если гости бросят на нее свой багаж или другие предметы, на которых скопилась грязь.
  • Пульт от телевизора. Как указала работница отеля, пульт от телевизора является одним из самых заразных предметов в номере, так как практически каждый гость использует его.
  • Стаканы. Их, как и кружки, плохо моют, поэтому микробы часто остаются на поверхностях посуды.
  • Покрывало на кровати. Оно и вовсе бывает чистым только один раз в году, когда его отдают в химчистку. Всё остальное время оно накапливает пыль, грязь и бактерии. Сотрудница гостиницы посоветовала никогда не садиться на покрывала в номерах.

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Это Самый Страшный Заброшенный Отель в Мире
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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