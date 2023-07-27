Российская туристка нашла дешёвый способ попасть в Европу

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этот метод попасть в Европу через "форточку" был представлен популярным блогером в запретной социальной сети и, как утверждает она, является достаточно дешевым для российских туристов.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

На странице блогера в Instagram (социальная сеть, запрещенная в России и принадлежащая корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) был представлен маршрут, обойденный блогером всего за 8570 рублей. При этом она описала маршрут и заверила, что проблем не возникает.

Предложенный маршрут в Европу через "форточку" выглядит следующим образом. Сначала блогер отправилась из Санкт-Петербурга в Мурманск, приобретя авиабилет по цене около 3 тыс. рублей. Затем она прошла наземный трансфер в норвежский город Киркенес, который обошелся ей в 5,5 тыс. рублей. Интересно отметить, что, как сообщает блогер, автомобилисты также могут преодолеть оба эти участка пути на своей машине.

Блогер уверяет, что на границе все проходит четко и без проблем.

"Сюда пускают по абсолютно любой визе, главное — честно описать маршрут путешествия", — добавила она.

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