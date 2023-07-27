Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ford Mustang GT4 превращает "тёмную лошадку" в гоночную
В Запорожье уничтожены боевики элитного подразделения ВСУ
Тренер рассказал, почему российская спортсменка расплакалась на ЧМ после поступка украинки
Госдепартамент США "не слышал" о том, что журналист Журавлёв погиб от кассетных бомб
Дипломаты из посольства Китая посетили Московский зоопарк
"АвтоВАЗ" вышел на чистую прибыль по итогам первого полугодия
Эксперты прояснили ситуацию с пожарами в Турции
NJCar: граждан РФ предупредили об ответственности за езду на автомобилях с плёнкой на фарах
Моторист рассказал о простом методе проверки двигателя автомобиля с помощью маслозаливной горловины

Российская туристка нашла дешёвый способ попасть в Европу

1:16
Туризм

Этот метод попасть в Европу через "форточку" был представлен популярным блогером в запретной социальной сети и, как утверждает она, является достаточно дешевым для российских туристов. 

Российская туристка нашла дешёвый способ попасть в Европу
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

На странице блогера в Instagram (социальная сеть, запрещенная в России и принадлежащая корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) был представлен маршрут, обойденный блогером всего за 8570 рублей. При этом она описала маршрут и заверила, что проблем не возникает.

Предложенный маршрут в Европу через "форточку" выглядит следующим образом. Сначала блогер отправилась из Санкт-Петербурга в Мурманск, приобретя авиабилет по цене около 3 тыс. рублей. Затем она прошла наземный трансфер в норвежский город Киркенес, который обошелся ей в 5,5 тыс. рублей. Интересно отметить, что, как сообщает блогер, автомобилисты также могут преодолеть оба эти участка пути на своей машине.

Блогер уверяет, что на границе все проходит четко и без проблем.

"Сюда пускают по абсолютно любой визе, главное — честно описать маршрут путешествия", — добавила она.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

25 ЛУЧШИХ МЕСТ В ЕВРОПЕ, КОТОРЫЕ НУЖНО УВИДЕТЬ В ЖИЗНИ [СПИСОК]
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Полянский: Россия не примет участие в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в России в октябре 2023 года
"Это неизбежно": аналитик оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Под Черкассами уничтожены наёмники из Польши и США
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Последние материалы
В России падают оптовые цены на бензин. С чем это связано?
Имеет ли смысл покупать машину, поработавшую в каршеринге
Госдепартамент США "не слышал" о том, что журналист Журавлёв погиб от кассетных бомб
Российская туристка нашла дешёвый способ попасть в Европу
Дипломаты из посольства Китая посетили Московский зоопарк
"АвтоВАЗ" вышел на чистую прибыль по итогам первого полугодия
Эксперты прояснили ситуацию с пожарами в Турции
NJCar: граждан РФ предупредили об ответственности за езду на автомобилях с плёнкой на фарах
Моторист рассказал о простом методе проверки двигателя автомобиля с помощью маслозаливной горловины
19-летняя теннисистка из России прошла в полуфинал WTA-250 в Гамбурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников