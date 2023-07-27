Турагент рассказал о повышенном спросе на безвизовые туры в Китай

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турфирмы и путешественники с нетерпением ждут открытия безвизового въезда в Китай, хотя реальный спрос во многом будет зависеть от цен на туры, которые будут определяться стоимостью авиаперелета.

Фото: https://www.securitymedia.ru

Этой информацией поделилась Наталья Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств, сообщает "РГ".

Ранее Министерство экономического развития РФ объявило о том, что с 1 августа вступает в силу безвизовый въезд в Китай для туристических групп из России.

"Мы получаем многочисленные запросы от туристов, которые интересуются, когда появятся безвизовые туры в Китай и сколько они будут стоить. Пока мы не располагаем данными об организации авиаперевозок, ответить на этот вопрос невозможно", — сказала Осипова.

По ее словам, пока неизвестно, какие самолеты и авиакомпании будут задействованы, а также будут ли это регулярные рейсы или чартеры.

"Эти туры будут групповыми, и все ждут их с нетерпением. Сначала нужно запустить рейсы, а потом можно будет оценить ценообразование", — добавила представитель туриндустрии.

Туроператоры предлагают различные пакеты в Китай, в том числе культурные и экскурсионные поездки в Пекин и его провинции. Популярным среди туристов остается и пляжный отдых на острове Хайнань. Кроме того, по словам Осиповой, в Китае хорошо развит медицинский туризм, где каждый найдет что-то для себя. Однако такие туры никогда не были дешевыми, отмечает она.

До пандемии 10-дневный тур на двоих на остров Хайнань с проживанием в четырехзвездочном отеле стоил около 200 000 рублей. В настоящее время стоимость регулярных рейсов из Москвы в Пекин составляет от 20 000 рублей за пассажира в одну сторону, а на остров Хайнань — от 30 000 рублей в одну сторону.

Сообщения о скором возобновлении безвизовых туристических поездок в Китай ранее появлялись в январе и феврале этого года. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин пояснил, что задержки были связаны с подготовкой к переходу обеих сторон на электронный документооборот. В частности, речь идет о замене ранее использовавшихся бумажных списков аккредитованных туроператоров и туристов на электронные носители. Кроме того, планировалось уменьшить размер группы с пяти до трех человек и увеличить срок пребывания в стране до 21 дня.

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