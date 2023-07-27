Турфирмы и путешественники с нетерпением ждут открытия безвизового въезда в Китай, хотя реальный спрос во многом будет зависеть от цен на туры, которые будут определяться стоимостью авиаперелета.
Этой информацией поделилась Наталья Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств, сообщает "РГ".
Ранее Министерство экономического развития РФ объявило о том, что с 1 августа вступает в силу безвизовый въезд в Китай для туристических групп из России.
"Мы получаем многочисленные запросы от туристов, которые интересуются, когда появятся безвизовые туры в Китай и сколько они будут стоить. Пока мы не располагаем данными об организации авиаперевозок, ответить на этот вопрос невозможно", — сказала Осипова.
По ее словам, пока неизвестно, какие самолеты и авиакомпании будут задействованы, а также будут ли это регулярные рейсы или чартеры.
"Эти туры будут групповыми, и все ждут их с нетерпением. Сначала нужно запустить рейсы, а потом можно будет оценить ценообразование", — добавила представитель туриндустрии.
Туроператоры предлагают различные пакеты в Китай, в том числе культурные и экскурсионные поездки в Пекин и его провинции. Популярным среди туристов остается и пляжный отдых на острове Хайнань. Кроме того, по словам Осиповой, в Китае хорошо развит медицинский туризм, где каждый найдет что-то для себя. Однако такие туры никогда не были дешевыми, отмечает она.
До пандемии 10-дневный тур на двоих на остров Хайнань с проживанием в четырехзвездочном отеле стоил около 200 000 рублей. В настоящее время стоимость регулярных рейсов из Москвы в Пекин составляет от 20 000 рублей за пассажира в одну сторону, а на остров Хайнань — от 30 000 рублей в одну сторону.
Сообщения о скором возобновлении безвизовых туристических поездок в Китай ранее появлялись в январе и феврале этого года. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин пояснил, что задержки были связаны с подготовкой к переходу обеих сторон на электронный документооборот. В частности, речь идет о замене ранее использовавшихся бумажных списков аккредитованных туроператоров и туристов на электронные носители. Кроме того, планировалось уменьшить размер группы с пяти до трех человек и увеличить срок пребывания в стране до 21 дня.
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