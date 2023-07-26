Турэксперт Голов рассказал, в какие регионы Турции сейчас ехать опасно

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент Союза туристических агентств и член координационного совета при общественной палате РФ Сергей Голов рассказал, где безопасно отдыхать в Турции сейчас, на фоне лесных пожаров в некоторых регионах страны.

Фото: vsluh.ru

Эксперт напомнил, что с этой точки зрения сегодня опасно побережье Эгейского моря, в то время как курортам Анатолийского побережья ничего не угрожает.

"Самыми безопасными курортами считаются Анталия, Сиде, Белек и Аланья, там вероятность лесных пожаров минимальна", — рассказал Голов в разговоре с изданием "Вечерняя Москва".

В места, где обстановка из-за пожаров небезопасна, въезд туристов временно запрещён, там идёт процесс эвакуации путешественников и местных жителей. Помощь в эвакуации туркам оказывают российские спасатели, добавил эксперт.

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