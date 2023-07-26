Президент Союза туристических агентств и член координационного совета при общественной палате РФ Сергей Голов рассказал, где безопасно отдыхать в Турции сейчас, на фоне лесных пожаров в некоторых регионах страны.
Эксперт напомнил, что с этой точки зрения сегодня опасно побережье Эгейского моря, в то время как курортам Анатолийского побережья ничего не угрожает.
"Самыми безопасными курортами считаются Анталия, Сиде, Белек и Аланья, там вероятность лесных пожаров минимальна", — рассказал Голов в разговоре с изданием "Вечерняя Москва".
В места, где обстановка из-за пожаров небезопасна, въезд туристов временно запрещён, там идёт процесс эвакуации путешественников и местных жителей. Помощь в эвакуации туркам оказывают российские спасатели, добавил эксперт.
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