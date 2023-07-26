В Минэкономразвития России рассказали о безвизовом режиме с Китаем

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия и Китай готовятся к установлению безвизового туристического обмена. Об этом грандиозном решении было объявлено на совещании по вопросам развития туризма, в котором приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников и премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: profile.ru

С введением с 1 августа электронных виз в России наступает новая эра путешествий, открывающая широкие возможности для туристов обеих стран.

Новая эра безвизовых путешествий

Максим Решетников сообщил, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем не за горами. Обе страны намерены начать процесс отмены виз, что позволит туристам путешествовать без проблем. Одновременно с этим с 1 августа в России будут введены "электронные визы", что упростит процесс въезда в страну для иностранных гостей. Ожидается, что этот шаг привлечет большое количество путешественников, желающих познакомиться с чудесами России без прежних хлопот, связанных с получением традиционных виз.

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