В Минэкономразвития России рассказали о безвизовом режиме с Китаем

Россия и Китай готовятся к установлению безвизового туристического обмена. Об этом грандиозном решении было объявлено на совещании по вопросам развития туризма, в котором приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников и премьер-министр Михаил Мишустин.
С введением с 1 августа электронных виз в России наступает новая эра путешествий, открывающая широкие возможности для туристов обеих стран.
Максим Решетников сообщил, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем не за горами. Обе страны намерены начать процесс отмены виз, что позволит туристам путешествовать без проблем. Одновременно с этим с 1 августа в России будут введены "электронные визы", что упростит процесс въезда в страну для иностранных гостей. Ожидается, что этот шаг привлечет большое количество путешественников, желающих познакомиться с чудесами России без прежних хлопот, связанных с получением традиционных виз.
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