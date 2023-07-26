РИАН описало все прелести отдыха на Кубе

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Начиная с 1 июля, отдых на Кубе стал более доступным для российских туристов, так как между Москвой и Гаваной возобновили регулярные авиарейсы. Эксперты уже предлагают свои советы, как организовать идеальные каникулы на этом прекрасном острове.

Фото: pixabay.com

Для тех, кто предпочитает пляжный отдых, идеальным местом станет остров Кайо-Коко. Если же вы интересуетесь экскурсионными турами, то лучше выбрать курорт Варадеро, расположенный на берегу Атлантического океана, как сообщает РИА Новости.

Российским туристам не требуется оформлять визу для поездки на Кубу, и на острове нет ограничений в связи с пандемией COVID-19. Однако перед поездкой следует заполнить электронную анкету и получить QR-код.