РИАН описало все прелести отдыха на Кубе

Начиная с 1 июля, отдых на Кубе стал более доступным для российских туристов, так как между Москвой и Гаваной возобновили регулярные авиарейсы. Эксперты уже предлагают свои советы, как организовать идеальные каникулы на этом прекрасном острове.
Для тех, кто предпочитает пляжный отдых, идеальным местом станет остров Кайо-Коко. Если же вы интересуетесь экскурсионными турами, то лучше выбрать курорт Варадеро, расположенный на берегу Атлантического океана, как сообщает РИА Новости.
Российским туристам не требуется оформлять визу для поездки на Кубу, и на острове нет ограничений в связи с пандемией COVID-19. Однако перед поездкой следует заполнить электронную анкету и получить QR-код.
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