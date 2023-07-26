Отдых в Турции станет дешевле: Страна запускает свои лоукостеры

Турецкие авиалинии Turkish Airlines объявили о намерении создать собственную лоукост-авиакомпанию с акцентом на развитие туризма, как сообщает Турпром.

Фото: Вадим Савицкий

Статистика показывает, что около половины туристов, приезжающих в Европу, предпочитают лоукостеры. Ответственные лица в сфере туризма высказывали потребность в таком бюджетном авиаперевозчике под турецким флагом еще с 2017 года. Они полагают, что наличие лоукост-перелетов сделает турецкий туризм более конкурентоспособным, облегчив соперничество с другими странами Средиземноморья, где низкобюджетные авиакомпании успешно перевозят туристов в популярные направления, такие как Испания и Греция.

План Turkish Airlines включает основание нового авиационного предприятия под названием Ajet Air Transport Joint Stock Company, используя своего бюджетного перевозчика AnadoluJet в качестве базы. Компания успешно зарегистрирована 14 июля 2023 года с уставным капиталом в размере 450 миллионов турецких лир (17,2 миллиона долларов США). В авиапарке AnadoluJet уже имеются четыре самолета A320, двенадцать самолетов A321, семь самолетов B737-8 и сорок шесть самолетов B737-800.

Турецкие власти надеются, что новая авиакомпания Ajet успешно сможет конкурировать с уже установившимися лоукостерами, такими как Easyjet, Ryanair и Germanwings. Тем не менее, российские эксперты утверждают, что успех компании будет зависеть от предлагаемых тарифов. Эксперты в ассоциации "Пегас Туристик" считают, что новый перевозчик сможет привлечь пассажиров, если предложенные тарифы будут действительно привлекательными. Все это позволит способствовать развитию туризма в Турции и укрепит ее позиции на мировой арене.

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