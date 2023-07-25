АТОР: семидневный отдых в Грузии на двоих начинается от 30 тыс. рублей в 2023 году

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предоставили информацию о популярных турах в Грузию и стоимости пляжного отдыха в этой стране. По мнению специалистов, поездка в страну сейчас является довольно дорогим удовольствием, и большой интерес у туристов вызывают экскурсионные программы и городские туры.

Фото: Fotodom.ru

Еженедельно из России в Грузию выполняется около 30 рейсов. "Азимут" летает между двух столиц. Также авиакомпания Red Wings перевозит пассажиров из Сочи в Тбилиси дважды в неделю и из Москвы в Кутаиси. Однако стоимость билетов начинается от 59 тысяч рублей, что довольно дорого.

Интерес к пляжному отдыху туроператоры оценивают сдержанно. Купальный сезон здесь продолжается с конца мая до середины октября. Батуми считается лучшим пляжным курортом. На нём представлены как пятизвёздочные отели, так и более доступные трехзвёздочные варианты. Кроме того, популярным выбором является отдых в курортных посёлках, таких как Квариати, Кобулети и Уреки.

"Недельный тур на двоих без авиабилетов с проживанием в гостинице категории "две звезды" можно найти за 30 тысяч рублей. "Трёшки" и "четвёрки" стоят от 41 и 51 тысячи рублей. "Пятёрка" дороже — от 133 тысяч рублей", — передаёт РИА Новости.

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