Турист испражнился на лицо спящего отдыхающего и вызвал возмущение

2:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Инцидент, который потряс мир культурного туризма, произошёл недавно на одном из самых привлекательных испанских курортов, расположенном на Балеарских островах: пока тысячи туристов в Греции радуются, что остались живы, бросив чемоданы в отеле, другие унижают туристов своим странным поведением. Об этом сообщает Турпром.

Фото: Telegram: Поехали на море

Так, накачанный алкоголем отдыхающий специально остановился на пляже Плайя-де-Пальма, чтобы испражниться на лицо спящего на лавке другого туриста. Инцидент вызвал возмущение у пользователей социальных сетей.

С наступлением лета туристический поток в Испании достиг невиданных масштабов, и на Балеарских островах особенно оживленная атмосфера. Майорка, один из самых популярных и любимых островов, привлекает как местных жителей, так и многочисленных иностранных гостей. Под лучами солнца и на фоне изумительных пляжей туристы наслаждаются атмосферой отдыха и радостью путешествия.

Однако на фоне ярких фотографий счастливых отдыхающих выделяется один граничащий с безумием поступок неизвестного пьяного отдыхающего, запечатленный на видеозаписи и позднее опубликованный в сети, сообщил портал Marca. На кадрах видно, как один из туристов прогуливается по приморской набережной пляжа, затем видит спящего мужчину на бетонной скамейке, разделяющей пляж и прогулочную дорожку. Безжалостный поступок отдыхающего не знает границ: спустив штаны, он испражнился прямо на лицо спящего. Видеоролик, опубликованный одним из свидетелей жуткого инцидента, набирает вирусную популярность. Оно шокировало зрителей, так как турист отходил и снова возвращался к жертве, чтобы по-большому делать своё жуткое действо.

В то же время дополнительное фото, также распространенное в сети, продемонстрировало "нулевую реакцию" лежащего на скамье человека. Несмотря на весь происходящий с ним ужас, он продолжал спать. Вероятно, крепкий сон ему обеспечил алкоголь.

"Это самое отвратительное, что я когда-либо испытывал", — гласила подпись к видеоролику, написанная на голландском языке.

Это заявление еще больше придало печальному происшествию значимости, привлекая внимание международной туристической общественности.

Всплеск возмущения в социальных сетях побудил многих призвать туристов к разуму и необходимости соблюдения этики и уважения к другим на отдыхе. Пользователи активно обсуждают, что такое аморальное поведение не только разрушает положительное впечатление от курорта, но и является актом нечеловеческой жестокости.

Местные власти уже принимают меры, чтобы выяснить личность туриста и наказать его за такое унизительное поведение.

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