Пьяного российского туриста, крушившего автомобили на Пхукете, скрутили с помощью электрошокеров

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тайская полиция арестовала российского туриста, который, находясь в состоянии опьянения, крушил автомобили на курортном острове Пхукет. Об этом пишет Турпром.

Фото: PxHere

Инцидент вызвал беспокойство у местных жителей и привлек внимание правоохранительных органов. Соотечественника направили на психическую экспертизу.

Уточняется, что правоохранители получили сигнал от озабоченных граждан, которые сообщили, что мужчина славянской внешности без причины нападает на машины, стоящие у торгового центра в Уичите. На место происшествия прибыл полицейский наряд, чтобы выяснить обстановку. Прибыв на место, стражи порядка столкнулись с агрессивным поведением россиянина, который отказывался идти на контакт и продолжал бить автомобильные стекла. Уговоры не помогли, и полицейские вынуждены были применить электрошокер и деревянную дубинку, чтобы его остановить. После этого туриста доставили в местную больницу для физического и психиатрического обследования.

Позднее стало известно, что дебоширом и социально опасным элементом оказался 26-летний путешественник из России, но его имя полиция пока не раскрывает. В результате его деятельности пострадали четыре автомобиля, владельцы которых уже обратились в правоохранительные органы с заявлениями о возмещении ущерба. Причина такого неадекватного поведения туриста пока остается загадкой.

Представители полиции заявили, что будут ждать, пока мужчина протрезвеет, чтобы допросить его с помощью переводчика и составить протокол о преступлении и причиненном ущербе. Тем временем вопрос о том, будут ли приняты меры иммиграционной службы Таиланда в отношении данного путешественника — депортация или внесение в черный список — остается открытым и требует рассмотрения соответствующих органов. Полиция продолжает расследование инцидента.

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