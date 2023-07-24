Пьяных российских туристов обвинили в разгроме турагентства и драке стульями в ресторане

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Черногории были обнаружены пьяные российские туристы, которых обвинили в массовой драке, в которой использовали стулья и другие предметы. Об этом сообщает Турпром.

Фото: scoopnest.com

По словам черногорских СМИ, такое поведение россиян стало причиной инцидента. Всё началось с того, что четверо пьяных россиян на автомобиле выехали на набережную (курорт не указан), чуть не столкнувшись с мотоциклистом и блокируя набережную своим автомобилем.

Затем они совершили акт вандализма в туристическом агентстве и отправились в бар. Там, якобы, россияне оскорбили персонал, и вскоре началась драка, в которой приняли участие владелец ресторана и сотрудники, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. В социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудники начинают приказывать русским уйти и обороняться, используя стулья.

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