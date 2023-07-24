В турецких отелях начали мирить русских и украинских туристов

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Это же отдых! Хотите драться — отправляйтесь на передовую!" — именно такой совет турецкие сотрудники отелей дают российским и украинским туристам, которые могут быть настроены агрессивно друг к другу.

Фото: trn-news.ru

Об этом сообщил журналист из NEWS.ru, находившийся в одной из популярных гостиниц Кемера.

Он также уточнил, что турецкие отели отказались от концепции раздельного размещения туристов из разных стран и теперь россияне, поляки, французы, прибалты и украинцы могут жить в одном отеле. Конфликтов между постояльцами практически не происходит, подчеркнул журналист. А в случае возникновения драк рекомендуется упомянутая фраза. Ранее египетские гиды жаловались на сложности раздельного размещения туристов.

"Экскурсии предлагаются в каждом отеле, и мы скоро поняли, что разделить группы россиян и украинцев по дням практически невозможно. И по времени тоже", — жаловался русскоязычный гид из Египта.

Тем не менее решение разделять группы оказалось сложным, особенно при организации экскурсий из Хургады в Луксор, где автобусы отправлялись рано утром. Иногда группы приходилось разделять прямо на месте. Несмотря на предпринятые меры, случайные стычки все же происходили.

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