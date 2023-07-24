Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер

Подавляющее большинство людей выбирают для летнего отдыха жаркие страны и регионы, где есть моря или океаны. Однако есть определенная группа туристов, которые предпочитают не просто лежать на пляже, а искать вдохновение в новых и необычных красивых местах. Именно таких путешественников привлекает Беларусь.

Фото: Вести.ру

Корреспонденты федерального СМИ "РИА Новости" поделились тем, что нравится российским туристам в этой республике. Главными достоинствами нашей "соседки" являются разнообразие красивых мест и доступная ценовая политика.

Особый интерес представляет обилие озер — в Белоруссии их насчитывается около десяти тысяч. Самое известное из них — озеро Нарочь, расположенное в Минской области. На его берегах расположены гостиницы, детские лагеря и кемпинги.

Путешественники, желающие полностью погрузиться в природу, отправляются в национальный парк "Браславские озера", расположенный недалеко от границ Литвы и Латвии. Здесь можно насладиться множеством водоемов, перемежающихся с лесами и холмами. Любители активного отдыха в Беларуси могут посетить Заславское водохранилище или Минское море, где можно заняться скалолазанием и паддлбордингом.

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