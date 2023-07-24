"РГ": россиянам станет доступен мультимодальный отдых в 2023 году

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сентябре, октябре и ноябре туристы получат возможность воспользоваться новым региональным туром "самолёт + поезд". Также доступны и другие мультимодальные маршруты для летних путешествий. Об этом сообщает "Российская газета" ("РГ").

Фото: Яндекс.Дзен

С начала сентября запускается новый туристический маршрут под названием "Рица", который свяжет жителей Вологодской области с популярными курортами России и Абхазии. Пассажиры будут первым этапом лететь из Череповца в аэропорт Сочи, а затем пересаживаться на туристический поезд, направляющийся к достопримечательностям Абхазии.

Часть поездки организуется в формате "поезд-отель": в течение дня туристы осмотрят достопримечательности маршрута, а вечером и ночью отдохнут в поезде. Первая остановка — "Роза Хутор", где путешественники смогут наслаждаться живописными улицами курорта или отправиться на канатной дороге к парку водопадов. Затем туристы прибудут в Гагру и отправятся к Юпшарскому каньону, озеру Рица и водопадам республики.

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Роза Хутор | Красная Поляна