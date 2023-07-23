"Это конец света": катастрофа на популярном курорте, тысячи туристов в панике эвакуируются, огонь движется на отели

5:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Это было словно конец света!", — сообщил местным СМИ один из туристов, спасавшихся с паникой на знаменитом греческом курорте Родос. Экстренная эвакуация началась на нескольких курортах этого греческого острова из-за лесных пожаров, приближающихся к побережью. Об этом сообщает Турпром.

Фото: pixabay. com

Тысячи туристов были эвакуированы, и огонь уже достигал отелей. Заместитель начальника пожарной охраны Греции, Яннис Артапойос, прокомментировал ситуацию в греческой прессе, заявив, что пожар, начавшийся на горе в центре острова, стал самым тяжелым в истории борьбы с пожарами на Родосе. Пострадали, по меньшей мере, три популярных курорта, где останавливаются в основном британские туристы — это районы Киотари и Лардос.

Огонь перекрыл земные дороги, и для эвакуации пришлось использовать морские суда. В этой операции участвовали суда береговой охраны и более 20 частных катеров. "Это было словно конец света", — рассказывает один из двух тысяч британских туристов, которые были эвакуированы из Киотари и Лардоса на юго-восточном побережье острова. По его словам, всё началось с того, что в четверг вечером туристы заметили, как "какие-то чёрные тучи" плывут над отелем во время ужина. В субботу за завтраком туристы заметили, что небо становится оранжевым, а море стало черным от сажи.

"Это как в фильме ужасов, когда все смотрят в небо и спрашивают друг у друга: 'Что случилось? Что происходит?'", — рассказывает турист.

Официальное объявление об эвакуации застало их врасплох, когда они собирали свои вещи. Сначала автобусы забирали только детей и женщин, а остальных туристов отправили пешком к ближайшему пляжу, что составляет около 5 км. "Сначала там было даже неплохо, народу было немного, работали пара кафе и баров, где подавали пиво и безалкогольные напитки, и мы были уверены, что ушли от огня. Но количество народу всё увеличивалось, и все всё больше начали беспокоиться, как мы выберемся отсюда. Тем временем стемнело — и внезапно в небе вспыхнуло пламя, всё небо стало совершенно оранжевым — это было действительно словно конец света!

Поэтому, когда объявили о спасательных лодках, все в панике побежали к ближайшим причалам", — рассказывает он. Туристу и его семье повезло — они смогли сесть на одну из небольших лодок, которые уже доставляли туристов на большие суда. Однако, как он рассказывает, когда он успел сесть на лодку, вокруг была паника, люди толкались и почти дрались, а на пляже оставалось еще сотни человек, и пляж был "завален чемоданами", так как багаж туристов не брали на борт. Власти информируют, что борьба с огнем на Родосе продолжается, в этой операции задействовано более 200 пожарных и 40 пожарных машин, им помогают три самолета и пять вертолетов. Состав сил включает 31 пожарного из Словакии с пятью пожарными машинами.

Кроме того, Израиль, Иордания и Турция направили свои силы для оказания помощи, в основном воздушную поддержку. Они также сообщают, что под угрозой находятся морские курорты на центрально-восточной стороне Родоса. Эвакуированных местных жителей и туристов разместили в отелях, конференц-центрах, школах и других общественных местах. Предупреждение также было объявлено для Линдоса, города, популярного среди туристов и известного своим акрополем, созданным до 300 года до н. э.

Восточные города Массари, Малонас и Чараки также находятся под угрозой эвакуации. В то же время британские СМИ выразили недовольство тем, что рейсы на остров выполняются в основном в обычном режиме. Туроператоры, включая TUI, Jet2 и easyJet, опубликовали заявления, в которых заявляют, что они сотрудничают с местными властями, чтобы помочь своим пострадавшим клиентам. Компании гарантируют, что готовы бесплатно изменить время вылета для туристов, желающих вернуться домой раньше, а некоторые из них даже создали специальную команду для оказания помощи туристам, оказавшимся в ситуации эвакуации.

"Клиенты, которые сейчас находятся на Родосе и хотят вернуться домой раньше, могут бесплатно изменить свой обратный рейс, а те, кто должен вылететь из Великобритании на следующей неделе, могут перенести свой рейс на более позднюю дату", — заявил британский авиаперевозчик British Airways.

Компания TUI добавила, что небольшое количество отелей пострадало, и в целях предосторожности они переселяют пострадавших клиентов и предоставляют им альтернативное жилье. С другой стороны, Ассоциация британских страховщиков (ABI) заявляет, что туристическая страховка не покроет расходы для тех, кто отменит свои поездки из-за опасений, связанных с лесными пожарами, если правительство Великобритании не запретит поездки в этот район. Власти Греции также сообщают, что вся восточная часть материковой Греции, а также острова Эвия и Родос, были признаны зонами повышенного риска пожаров, отнесенными к категории 5, самой высокой степени риска. Большая часть страны отнесена к категории 4.

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