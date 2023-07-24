Власти Амстердама радикально борются с туризмом

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Амстердаме, столице Нидерландов, приняли радикальное решение и запретили стоянку больших круизных лайнеров в центре города, пишет Турпром.

Фото: pixabay.com

Главная цель этого запрета — сократить количество туристов и снизить загрязнение окружающей среды. Муниципалитет закрыл терминал круизных судов на реке Эй, расположенный рядом с главным железнодорожным вокзалом Амстердама, объявив, что большие корабли не соответствуют стремлению города к устойчивому развитию. Запрет на стоянку круизных лайнеров был одобрен подавляющим большинством голосов в городском совете.

Это не первая мера, принятая в Амстердаме для предотвращения массового туризма. Ранее уже были запрещено курение каннабиса на улицах центра города, а также муниципалитет обратился к молодым британцам с просьбой не устраивать мальчишник в столице. Организующая городскую власть правоцентристская партия D66, сотрудничающая с социал-демократами и защитниками окружающей среды, заявила, что большие круизные лайнеры, вызывающие загрязнение, несовместимы с целями устойчивого развития города.

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