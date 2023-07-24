Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Аксёнов объявил эвакуацию в радиусе пяти километров от ЧП в Джанкойском районе
В США нашли диету, снижающую риск смерти от любых причин на 25 процентов
Блащак: Польша намерена создать сапёрный батальон в Сувалкском коридоре
WSJ: Россия одержала победу на сырьевых рынках, продавая нефть выше потолка цен
Очевидцы рассказали о падении дрона ВСУ на Комсомольском проспекте в Москве
Зачем начинать садоводство, даже если вы считаете, что к нему не склонны
Глава Крыма Аксёнов сообщил о массовой атаке дронов: "Попадание в склад боеприпасов"
Дробницкий: когда возьмут Одессу, Байден сразу заболеет и его быстро сольют
Sky News: ошибкой Байдена является недооценка решимости России применить ядерное оружие

Власти Амстердама радикально борются с туризмом

1:14
Туризм

В Амстердаме, столице Нидерландов, приняли радикальное решение и запретили стоянку больших круизных лайнеров в центре города, пишет Турпром.

Власти Амстердама радикально борются с туризмом
Фото: pixabay.com

Главная цель этого запрета — сократить количество туристов и снизить загрязнение окружающей среды. Муниципалитет закрыл терминал круизных судов на реке Эй, расположенный рядом с главным железнодорожным вокзалом Амстердама, объявив, что большие корабли не соответствуют стремлению города к устойчивому развитию. Запрет на стоянку круизных лайнеров был одобрен подавляющим большинством голосов в городском совете.

Это не первая мера, принятая в Амстердаме для предотвращения массового туризма. Ранее уже были запрещено курение каннабиса на улицах центра города, а также муниципалитет обратился к молодым британцам с просьбой не устраивать мальчишник в столице. Организующая городскую власть правоцентристская партия D66, сотрудничающая с социал-демократами и защитниками окружающей среды, заявила, что большие круизные лайнеры, вызывающие загрязнение, несовместимы с целями устойчивого развития города.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Топ-7 достопримечательностей Амстердама. Что посмотреть в столице Нидерландов
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
Это было бы смешно, если бы не было страшно: Зеленский пригрозил России ответом за Одессу

Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.

Киевский режим специально разрушил Спасо-Преображенский собор в Одессе
Медики рассказали, как распознать зависимость от солёной еды: нужно провести тест
Медики рассказали о тесте, который поможет распознать зависимость от солёной еды
В Варшаве случилась истерика после слов Путина о Польше
В чём суть ночных ударов ВС РФ по инфраструктуре Одессы и Николаева
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Польша ищет новые источники газа и нефти
Наступление "Отважных" вызвало панику на Украине
Наступление "Отважных" вызвало панику на Украине
Последние материалы
РЖД через суд требуют с РПЦ почти 12 миллионов рублей за пожертвованную недвижимость
Российский турист в Узбекистане понял, что местные массово едят глину
Экс-глава США Дональд Трамп раскритиковал Байдена за признание о нехватке боеприпасов
La Repubblica: неудачи ВСУ в ходе контрнаступления вызваны отсутствием подготовки и оружия
Военный эксперт Колясников предложил вариант ответа Украине за удар по Москве
Лучшие сорта винограда для раннего созревания
Эндокринолог Волкова из РФ назвала продукт, который помогает убрать жир на животе
Blikk: Джонни Деппа нашли без сознания в номере отеля в Будапеште, актёр госпитализирован
Эксперт Фролов предложил два решения проблемы Северо-Крымского канала: наполнять из Днепра
ВКС РФ атаковали украинские порты Рени и Измаил на Дунае на границе с Румынией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников