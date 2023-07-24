В Амстердаме, столице Нидерландов, приняли радикальное решение и запретили стоянку больших круизных лайнеров в центре города, пишет Турпром.
Главная цель этого запрета — сократить количество туристов и снизить загрязнение окружающей среды. Муниципалитет закрыл терминал круизных судов на реке Эй, расположенный рядом с главным железнодорожным вокзалом Амстердама, объявив, что большие корабли не соответствуют стремлению города к устойчивому развитию. Запрет на стоянку круизных лайнеров был одобрен подавляющим большинством голосов в городском совете.
Это не первая мера, принятая в Амстердаме для предотвращения массового туризма. Ранее уже были запрещено курение каннабиса на улицах центра города, а также муниципалитет обратился к молодым британцам с просьбой не устраивать мальчишник в столице. Организующая городскую власть правоцентристская партия D66, сотрудничающая с социал-демократами и защитниками окружающей среды, заявила, что большие круизные лайнеры, вызывающие загрязнение, несовместимы с целями устойчивого развития города.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.