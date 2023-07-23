Курорты с выгодой: эксперты определили самые доступные отели

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты сайта usdiscountoff. com, специализирующегося на бюджетных турах, представили реальные цены на отели "Всё включено" на всех популярных курортах. Информация об этом поступила из источника Турпром.

Фото: puttur.ru

Из Топ-3 лидеров два первых места заняла Турция, а Египет с трудом вошёл в десятку, и то только с одним курортом. В списке также представлены Испания, Марокко и Греция. На первом месте оказался курорт Алания в Турции, где средняя цена на человека за неделю составляет 863 фунта стерлингов (то есть немногим больше 100 тыс. рублей), на втором — Кушадасы — 977 фунтов или 114 тыс. рублей. Третье место занял турецкий Мармарис с результатом в 1040 фунтов или 121 тыс. рублей. Египетский Шарм-эль-Шейх закрыл десятку, стоимость которого составила 1293 фунта или более 150 тыс. рублей. Полный список топ-10 курортов с самыми дешевыми отелями выглядит следующим образом:

Алания (Турция)

Кушадасы (Турция)

Бенидорм (Испания)

Марракеш (Марокко)

Мармарис (Турция)

Канарские острова (Испания)

Тенерифе (Испания)

Лансароте (Испания)

Крит (Греция)

Шарм-эль-Шейх (Египет)

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