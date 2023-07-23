Курорты с выгодой: эксперты определили самые доступные отели

Эксперты сайта usdiscountoff. com, специализирующегося на бюджетных турах, представили реальные цены на отели "Всё включено" на всех популярных курортах. Информация об этом поступила из источника Турпром.
Из Топ-3 лидеров два первых места заняла Турция, а Египет с трудом вошёл в десятку, и то только с одним курортом. В списке также представлены Испания, Марокко и Греция. На первом месте оказался курорт Алания в Турции, где средняя цена на человека за неделю составляет 863 фунта стерлингов (то есть немногим больше 100 тыс. рублей), на втором — Кушадасы — 977 фунтов или 114 тыс. рублей. Третье место занял турецкий Мармарис с результатом в 1040 фунтов или 121 тыс. рублей. Египетский Шарм-эль-Шейх закрыл десятку, стоимость которого составила 1293 фунта или более 150 тыс. рублей. Полный список топ-10 курортов с самыми дешевыми отелями выглядит следующим образом:
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